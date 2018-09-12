Mitsubishi подняла цены на ASX и Pajero Sport

Фото: Mitsubishi
Компания Mitsubishi в России «задрала» стоимость кроссовера ASX и внедорожника Pajero Sport на сумму от 10 000 до 100 000 рублей — в зависимости от комплектации. Отныне «паркетник» с тремя буквами на корме будет доступен минимум за 1 149 000 рублей. За эти деньги покупатель получит авто со 117-сильной бензиновой рядной «четверкой» объемом 1,6 л, работающей вместе с «механикой».
Светлана Ермолаева

ASX в топовой комплектации обойдется в 1 565 000 «деревянных». Такой автомобиль оснащен неприхотливым двухлитровым мотором мощностью 150 «лошадей», который «питается» АИ-92. Этот двигатель агрегатируется только с вариатором.

Прайс на Mitsubishi Pajero Sport 2017 модельного года начинается от 2 209 000 рублей. В подкапотном пространстве такого «проходимца» найдется 2,4-литровый дизель с отдачей 181 л. с., сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач. Внедорожник в «максималке» оценивается в 2 712 000 рублей. Он укомплектован 209-сильным бензиновым мотором V6 объемом 3,0 л.

Напомним, что накануне свои цены в России подняли другие японские производители Subaru и Lexus.

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12 сентября 2018
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