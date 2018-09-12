Mitsubishi подняла цены на ASX и Pajero Sport

ASX в топовой комплектации обойдется в 1 565 000 «деревянных». Такой автомобиль оснащен неприхотливым двухлитровым мотором мощностью 150 «лошадей», который «питается» АИ-92. Этот двигатель агрегатируется только с вариатором.

Прайс на Mitsubishi Pajero Sport 2017 модельного года начинается от 2 209 000 рублей. В подкапотном пространстве такого «проходимца» найдется 2,4-литровый дизель с отдачей 181 л. с., сочетающийся с шестиступенчатой механической коробкой передач. Внедорожник в «максималке» оценивается в 2 712 000 рублей. Он укомплектован 209-сильным бензиновым мотором V6 объемом 3,0 л.

Напомним, что накануне свои цены в России подняли другие японские производители Subaru и Lexus.