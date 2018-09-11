Известна дата премьеры обновленного Mitsubishi L200

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, глобальная премьера обновленного пикапа Mitsubishi L200 состоится 9 ноября в Бангкоке. Продажи одного из лучших «грузовичков» на планете откроются в начале следующего года.

В ходе рестайлинга внедорожник получил хищную «морду» в стиле Mitsubishi Pajero Sport, а также диодную оптику и более агрессивного вида бамперы. Новый дизайн достался и колесным дискам из легкого сплава.

В салоне — посвежевшие материалы отделки, новые опции и улучшенная эргономика. Агрегатная база осталась прежней.

Напомним, что в России дореформенный пикап L200 продается в нескольких модификациях по цене от 1 800 000 рублей.