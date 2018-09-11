KIA объявила российские цены и комплектации нового Cerato

Силовая гамма новинке досталась от предшественника: в нее вошли две уже проверенные бензиновые «четверки»: 1,6-литровый мотор мощностью 128 л. с., работающий совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонной АКП — на выбор, и 150-сильный двигатель объемом 2 л, сочетающийся только с «автоматом».

Благодаря новой архитектуре, модель подросла во всех направлениях: в длину авто прибавило 8 см (до 4640 мм), ширина увеличилась на 2 см (до 1800 мм), а высота — на 5 см (до 1450 мм). Прежний размер оставила только колесная база. При том, что кабина визуально сдвинулась к корме, а задняя часть стала выглядеть короче, задний свес стал больше на 6 см, а багажник теперь вмещает дополнительные 20 л (всего — 502 л).

Покупателям нового KIA Cerato уже в базовой комплектации придется по вкусу довольно внушительный перечень систем безопасности и электронных помощников водителю, в который вошли: шесть подушек, система стабилизации курсовой устойчивости, функции экстренного торможения и помощи при старте на подъеме. Опционально для автомобиля можно заказать датчики контроля «слепых» зон и ассистент при движении задним ходом.

Ценник седана стартует от 1 049 900 рублей, а топовая комплектация обойдется минимум в 1 359 900 «деревянных».