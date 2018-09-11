Что такое DM-V2, или как не ошибиться с выбором зимних шин для кроссовера

Лето, увы и ах, заканчивается так же быстро, как испаряются из кошелька деньги во время отпуска. А между тем сбережения бы не помешали — впереди холодный сезон, самое время готовить «железного коня» к зимней эксплуатации. На носу — переобувка. Как выбрать правильные, а главное — приемлемые по цене шины, и не прогадать?
Изделий на рынке автомобильных покрышек сегодня видимо-невидимо. Как выбрать из столь широкого ассортимента качественные и надежные шины? Про малоизвестные бренды и китайские товары мы упоминать не будем, а вот о лидерах с мировыми именами поговорим с удовольствием.
Ожидаемо продукция «хедлайнеров» сегмента нареканий практически не вызывает. Хорошей «резины» на прилавках действительно хватает, но есть маленькое «но» — как говорится, на самого крутого всегда найдется тот, кто покруче.
Мы не будем сейчас приводить цифры, результаты замеров, показатели полигонных и лабораторных испытаний, а затронем лишь потребительские свойства одной из самых популярных в России и мире модели — японской шине Bridgestone Blizzak DM-V2.
Какие бы сравнительные натурные тесты не устраивали специалисты, в каких экстремальных условиях бы их не проводили, а ходовые характеристики любой покрышки без исключения полностью раскрываются лишь в ходе повседневной эксплуатации. Причем далеко не вся «резина» выдерживает заявленный производителями ресурс.
Впрочем, не будем о грустном. Лучше заострим ваше внимание на том, что упомянутая модель из Страны восходящего солнца исправно катается на редакционном кроссовере четвертый сезон подряд. Четвертый, Карл! Впереди — очередная зима, а значит и новые испытания для покрышек, чей протектор за эти годы практически не износился. Не зря все же Японию называют страной технического прогресса.
Благодаря микроскопическим порам и специальному гидрофильному покрытию шина обладает абсорбирующей способностью и эффективно впитывает воду из пятна контакта. С обильным слоем влаги помогают справиться грамотно спроецированные микроканавки. По факту — автомобиль не несет в крутом повороте, и не срывает с траектории при интенсивном торможении.
Нельзя не сказать про уникальный направленный рисунок протектора и трехмерные ламели, отталкивающие снежную массу и обеспечивающие жесткое сцепление с покрытием, в том числе и обледенелым. Не последнюю роль, разумеется, играет и оптимальное распределение контактного давления на плечевые блоки оригинальной формы.
Выносливость и потребительские показатели надежности этой шины, помимо прочего, обязаны особому составу резиновой смеси. О том, какие применены при ее разработке технологии, японцы не расскажут даже под дулом пистолета. Факт остается фактом — покрышка уверенно гребет по заснеженной поверхности и насту, цепко держится за лед и не раздражает чрезмерными мягкостью и шумом.
Через год мы обязательно расскажем о том, как пережила свой пятый сезон эта «резина», а пока рекомендуем запомнить ее модельный индекс: DM-V2. Как показал наш опыт — она не подведет.