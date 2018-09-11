Что такое DM-V2, или как не ошибиться с выбором зимних шин для кроссовера

Изделий на рынке автомобильных покрышек сегодня видимо-невидимо. Как выбрать из столь широкого ассортимента качественные и надежные шины? Про малоизвестные бренды и китайские товары мы упоминать не будем, а вот о лидерах с мировыми именами поговорим с удовольствием.

Ожидаемо продукция «хедлайнеров» сегмента нареканий практически не вызывает. Хорошей «резины» на прилавках действительно хватает, но есть маленькое «но» — как говорится, на самого крутого всегда найдется тот, кто покруче.

Мы не будем сейчас приводить цифры, результаты замеров, показатели полигонных и лабораторных испытаний, а затронем лишь потребительские свойства одной из самых популярных в России и мире модели — японской шине Bridgestone Blizzak DM-V2.