Автомобили Cadillac подорожали в России сразу на 400 000 рублей

Кроссовер Cadillac XT5 в зависимости от комплектации подорожал на 50 000 — 100 000 рублей. Отныне его прайс-лист начинается от 3 490 000. За эти деньги автомобилист получит «паркетник» с 3,6-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 314 л. с., агрегатированной с восьмискоростной АКП.

Кардинально поменялись цены на седан представительского класса — за CT6 придется выложить дополнительно от 160 000 до 210 000 «деревянных». Стартовая цена на модель теперьсоставляет 4 150 000 «целковых».

Больше всех пострадали покупатели внедорожника: Escalade прибавил в цене от 300 000 до 400 000, сообщает агентство «Автостат». Теперь «проходимец» покинет салон минимум за 5 390 000 рублей с внушительным 6,1-литровым V8 мощностью 426 л. с.

Напомним, что за последний летний месяц, который оказался довольно удачным, бренд продал 84 автомобиля, что на 8% больше, чем в прошлогодний август, а с начала года американцам удалось реализовать 676 машин, при этом продажи 2018 года просели на 22%.