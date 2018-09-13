Названы модели машин, которые проще всего продать

bibisochi.ru
Отрезок времени, за который подержанная машина обретает нового хозяина, зависит не только от ее цены, но и комплектации. Как выясняется, разница в сроках, которые требуются для продажи одинаковых авто с разными моторами и трансмиссией может быть двукратной.
Максим Строкер

Любой продавец подержанной машины желает выручить за нее максимальную сумму и как можно быстрее. Специалисты CarPrice разработали рейтинговую систему, с помощью которой можно заранее спрогнозировать средний срок, за который конкретная модель продастся в текущей рыночной ситуации. По утверждению ее создателей, она является аналогом рейтингов Kelley Blue Book, J. D. Power (США), и рейтинга Ассоциации Технического Контроля автомашин TÜV (Германия).

В российском рейтинге представлены 50 наиболее популярных моделей легковых автомобилей, достигших возраста 2—4 года (самый востребованный на рынке сегмент), которые были выставлены на продажу по всей стране в течение лета 2018 года. Для составления рейтинга были проанализированы все объявления по продаже автомобилей в открытых источниках, в том числе и на популярных онлайн-ресурсах.

В результате выяснилось, что самое короткое время, за которое модель сейчас продается на нынешнем российском рынке подержанных машин составляет 16 дней. Именно столько, в среднем, уходит на поиск покупателя Nissan Terrano. Удивительно, но Renault Duster, на базе которого сделан этот Terrano, требует для своей продажи 27—40 дней — в зависимости от комплектации.

На втором месте по «скорости ликвидности» стоит LADA Kalina хетчбэк с двигателем 1,6 и «автоматом» — 18 дней, в среднем. Заметно дольше приходится продавать KIA Rio — 23 дня.

Его технический аналог и прямой конкурент Hyundai Solaris отстает всего на одни сутки — 24 дня. Чуть дольше — 25 дней приходится ждать покупателя на KIA Cerato и Toyota Corolla.

Nissan Juke, KIA Ceed и переднеприводный KIA Sportage с мотором 150 л. с. и «автоматом» остаются невостребованными, в среднем, по 26 дней.

Характерно, что полноприводный KIA Sportage с 2-литровым 166-сильным двигателем дожидается продажи почти вдвое дольше — 55 дней!

Одной из самых трудных в реализации машин оказался Mercedes C-class 63 AMG. Объявления о продаже такого аппарата «болтаются» на специализированных интернет-площадках более двух месяцев — по 68 дней.

61 день требуется для реализации другого «мерса» — E350 4matik. Возможно, покупателей отпугивает транспортный налог на эту машину с ее 306-сильным мотором. Для справки: MB E200 со 184 л. с. под капотом чаще всего продается почти вдвое быстрее — за 34 дня.

VW Jetta c двухлитровым мотором и «автоматом» сейчас тоже мало кому интересен, «подвисая», в среднем, на 60 дней. Как и Ford Kuga, укомплектованная 1,5-лировым турбодвигателем мощностью 182 л. с. — 59 дней.

Всего на день меньше, 58 суток, требуется последней из вошедших в этот обзор моделей-«аутсайдеров» по скорости продаж, Mazda CX-5 c полным приводом и АКП в трансмиссии, для реализации. И это при том, что точно такая же машина, но с передним приводом и «механикой», обретает нового владельца гораздо быстрее — за 31 день.

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13 сентября 2018
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