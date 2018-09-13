Названы модели машин, которые проще всего продать

Любой продавец подержанной машины желает выручить за нее максимальную сумму и как можно быстрее. Специалисты CarPrice разработали рейтинговую систему, с помощью которой можно заранее спрогнозировать средний срок, за который конкретная модель продастся в текущей рыночной ситуации. По утверждению ее создателей, она является аналогом рейтингов Kelley Blue Book, J. D. Power (США), и рейтинга Ассоциации Технического Контроля автомашин TÜV (Германия).

В российском рейтинге представлены 50 наиболее популярных моделей легковых автомобилей, достигших возраста 2—4 года (самый востребованный на рынке сегмент), которые были выставлены на продажу по всей стране в течение лета 2018 года. Для составления рейтинга были проанализированы все объявления по продаже автомобилей в открытых источниках, в том числе и на популярных онлайн-ресурсах.

В результате выяснилось, что самое короткое время, за которое модель сейчас продается на нынешнем российском рынке подержанных машин составляет 16 дней. Именно столько, в среднем, уходит на поиск покупателя Nissan Terrano. Удивительно, но Renault Duster, на базе которого сделан этот Terrano, требует для своей продажи 27—40 дней — в зависимости от комплектации.

На втором месте по «скорости ликвидности» стоит LADA Kalina хетчбэк с двигателем 1,6 и «автоматом» — 18 дней, в среднем. Заметно дольше приходится продавать KIA Rio — 23 дня.