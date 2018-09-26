АВТОВАЗ переписал ценники на LADA Vesta и Largus

По данным издания «Ведомости», накануне все официальные дилеры получили от АВТОВАЗа письма с новыми рекомендованными ценами на машины LADA Vesta и Largus. С октября они подорожают на 10 000 рублей — изменения коснутся всех комплектаций, всех типов кузова и модификаций, в том числе тех, что оснащены газобаллонной установкой.

Так, обзавестись самой доступной LADA Vesta можно будет, заплатив как минимум 594 900 рублей, что на 1,7% больше нежели сейчас. Что же до модели Largus, то она, прибавив в цене 10 000 целковых, обойдется уже в 564 900 рублей (+1,8%). Еще совсем немного, и оба автомобиля пробьют отметку в 600 000 «деревянных».

Причины, по которым тольяттинцы решили переписать прайс-листы, не раскрываются. Предположительно, это связано с удорожанием комплектующих, которое, в свою очередь, произошло вследствие ослабления рубля. По крайней мере именно под таким предлогом подняли цены на свою продукцию другие автостроители, о чем портал «АвтоВзгляд» писал ранее.