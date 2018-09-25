Когда выгоднее всего покупать подержанную машину

Как известно, новые автомобили лучше всего покупать ближе к концу года. Именно в это время у потенциальных покупателей самые высокие шансы получить внушительную скидку. Но если до Рождества ждать никак не вариант, то можно заглянуть в шоу-рум в последних числах месяца или квартала, когда продавцы уже знают, сколько нереализованных машин их отделяет от увольнения. «Горящий» план вынуждает их идти на уступки и рубить ценники.

Однако позволить себе новенький автомобиль, только сошедший с конвейера завода, могут далеко не все. И те, кто еле-еле сводит концы с концами, выживая от зарплаты до аванса, вынуждены выбирать между общественным транспортом со всеми его прелестями и «бэушками». Да, подержанный автомобиль априори стоит дешевле, чем аналогичный новый. А зная о сезонных «закономерностях» вторичного рынка, можно сэкономить еще больше.