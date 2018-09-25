Когда выгоднее всего покупать подержанную машину

К покупке автомобиля — как нового, так и подержанного — водители готовятся не один месяц. Они не только внимательно изучают рынок, но и выжидают удачного момента, когда цены будут максимально низкими, а условия — наиболее «вкусными». В какое время года лучше всего приобретать машину с пробегом, дабы не потерять в деньгах, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Как известно, новые автомобили лучше всего покупать ближе к концу года. Именно в это время у потенциальных покупателей самые высокие шансы получить внушительную скидку. Но если до Рождества ждать никак не вариант, то можно заглянуть в шоу-рум в последних числах месяца или квартала, когда продавцы уже знают, сколько нереализованных машин их отделяет от увольнения. «Горящий» план вынуждает их идти на уступки и рубить ценники.
Однако позволить себе новенький автомобиль, только сошедший с конвейера завода, могут далеко не все. И те, кто еле-еле сводит концы с концами, выживая от зарплаты до аванса, вынуждены выбирать между общественным транспортом со всеми его прелестями и «бэушками». Да, подержанный автомобиль априори стоит дешевле, чем аналогичный новый. А зная о сезонных «закономерностях» вторичного рынка, можно сэкономить еще больше.
ВЕСНА И ЛЕТО
Если необходимая сумма денег скопилась к весне, то отложите покупку автомобиля с пробегом эдак на полгодика. Ни для кого не секрет, что с приходом теплой поры цены на подержанные машины — как, в общем-то и на новые — начинают ощутимо ползти вверх. И главным образом это обусловлено оживлением после зимней «спячки».
Многие задумываются о смене автомобиля именно по весне. Долги, набранные после новогодних праздников, розданы, а везти семью на моря пока еще рано — чем не шанс обновить подуставшего «коня»? К тому же в это время на дорогу выползают дачники и новички, которые тоже остро нуждаются в «бэушках». Рынок оживлен, цены зашкаливают, машины сметаются мгновенно… Подождите! Подождите хотя бы до осени.
Листопад и первые заморозки — прекрасная пора для того, чтобы приступать к поискам подержанного автомобиля. Летняя активность мало-помалу спадает: покупателей становится в разы меньше, как и сомнительных предложений на рынке. Именно в это время проще всего выпросить хорошую скидку или какие-либо бонусы — скажем, зимнюю резину.
Зимой будет проще и обслужить «новенький» автомобиль — провести техническое обслуживание или необходимый ремонт. Ведь и в автосервисах, как правило, ноябрь и декабрь — «мертвые» месяцы простоя подъемников. А как можно стимулировать клиентский спрос? Правильно, интересными предложениями, низкими прайсами и дополнительными «прелестями».