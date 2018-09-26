В России подорожали четыре модели Renault

Минимальный прайс на рестайлинговый седан Renault Logan теперь стартует с 554 000 рублей. Россиянам «четырехдверка» предлагает выбор из трех бензиновых 1,6-литровых моторов мощностью 82 и 113 л. с., сочетающихся с пятиступенчатой «механикой», а также двигатель с отдачей в 102 «лошади», который работает с четырехскоростной автоматической коробкой передач. Renault Sanderо после обновления обойдется минимум в те же 554 000 рублей. Хетчбэк разделяет силовую линейку с соплатформенным седаном.

«Паркетник» Renault Kaptur уедет с покупателем уже за 944 000 «деревянных». Его моторная гамма включает пару бензиновых двигателей: 1,6-литровый мощностью 116 л. с., совмещенный либо с пятиступенчатой МКП, либо с вариатором, и 143-сильный агрегат объемом 2 л, который работает в паре как с шестискоростной «механикой», так и с четырехдиапазонным «автоматом».

Renault Duster теперь можно забрать у дилера за стартовую сумму в 699 000 «целковых», сообщает агентство «Автостат». Он предложен с той же парой моторов, что и «Каптюр», а также с 1,5 литровым двигателем мощностью 109 «лошадей» — на выбор.

Стоит напомнить, что компания Renault заняла в России четвертое место по продажам новых легковушек и легкого коммерческого транспорта за восемь месяцев, реализовав 11 534 автомобилей.