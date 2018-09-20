В России резко подскочили цены на Audi

Оставшиеся в российской продуктовой линейке автомобили Audi Q5 и Q7 подорожали на 40 000− 68 000 «деревянных»: отныне за первый нужно отдать минимум 3 160 000 ₽, тогда как второй покинет дилерский салон за сумму от 3 900 000 ₽

Немного серьезнее немцы переоценили Audi A5 в вариантах Coupe и Sportback, за которые отныне нужно доплатить от 50 000 до 60 000: прайс на купе начинается от 2 770 000 «деревянных», а на седан — от 2 530 000. А ценник на «пятерку» S-семейства «потяжелел» на 88 000 (от 4 320 000 рублей) и на модификацию RS — на 113 000 (от 5 715 000 рублей).

Представительский седан Audi A8 поднялся в цене на 60—70 «штук» и получил стартовую стоимость от 6 050 000 «целковых», а удлиненная модификация станет вашей минимум за 6 840 000 рублей.

А6 поорожали на 115 000—168 000 «целковых» (от 2 810 000), S6 — на 230 000 (от 5 820 000 ₽), а за RS6 придется оторвать от сердца дополнительные 330 000 рублей (от 8 560 000 рубликов).

Стоит напомнить, что в предыдущий раз ценники на свои модели Audi пересматривала в начале августа: под очередное повышение попал седан A8, прибавив до 58 000 рублей.