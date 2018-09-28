В России начинаются продажи самого дорого BMW X5

Во всяком случае, об этом говорят эксперты, прикинувшие ориентировочную стоимость бронированного BMW X5, способного «отбивать» выстрелы автомата Калашникова. Кроссовер массой свыше трех тонн попросит за себя не менее 9 000 000 рублей.

Причем дооснащать машину можно будет до бесконечности — все зависит от индивидуальных предпочтений клиента.

По умолчанию в BMW X5 Security Plus стоят усиленные покрышки и подвеска, защита днища и топливного бака, перенастроенная система стабилизации, а в моторном отсеке нашел свое место зловещий V8 с наддувом и мощностью 450 «скакунов». Трансмиссия — полноприводная, восьмискоростная. Для сравнения: обычный Х5 сейчас у нас продается по цене от 4 000 000 рублей.