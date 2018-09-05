Для грандов: тест-драйв Mercedes-Benz GLE 300 4MATIC Grand Edition

Красавец — GLE 300, особенно в исполнении Grand Edition — мечта, которая так и будет издеваться над вами в самых страшных мазохических снах, пока, наконец, однажды не исполнится. Этот кроссовер настолько эстетичен внешне и удобен внутри, что не обязательно осквернять его надписью «трофейный» на заднем стекле. Любовь с ним только по взаимности, пусть и не с первого взгляда. К примеру, в своей прежней интерпретации ML меня бесил не меньше, чем проект «Дом-2» Ксению Бородину.

В новом прикиде М-класс выглядит сочно и аппетитно — про упомянутую выше телеведущую лучше умолчу. Что ж, мы не молодеем.., а вот Mercedes-Benz, как вино, с годами становится все лучше — не в последнюю очередь благодаря украшательствам, обилию опций и современным технологиям.

Отдельное «данке» великолепнейшей шумоизоляции: попал в салон, и мир за окнами авто будто прекратил свое существование.

Жир из всех жиров — в той самой, неприлично топовой версии Grand Edition. Перечислять все ее прелести не имеет смысла — название говорит само за себя. А вот не сказать о гармонии, которой буквально все пронизано в GLE — преступление.