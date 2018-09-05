Для грандов: тест-драйв Mercedes-Benz GLE 300 4MATIC Grand Edition

В силу своей ментальности русский человек любит «Мерседес» как минимум за название, ибо магическая трехлучевая звезда является отражением достигнутых в жизни успехов и показателем самодостаточности. Впрочем, это не значит, что приклеив ее на любой другой автомобиль, чувства будут пылать по-прежнему.
Одни называют Mercedes-Benz иконой роскоши и стиля, другие — понтами, но и в том, и в другом случае владелец будет наслаждаться перемещением в пространстве, а завистник получать от судьбы очередной удар ниже пояса.
Интересно, какой Кондратий и за какое место схватит этого самого завистника, если речь вести еще и о БЧД — большом черном «джипе» системы «Мерседес». Впрочем, цвет тут — штука второстепенная.
Красавец — GLE 300, особенно в исполнении Grand Edition — мечта, которая так и будет издеваться над вами в самых страшных мазохических снах, пока, наконец, однажды не исполнится.
Этот кроссовер настолько эстетичен внешне и удобен внутри, что не обязательно осквернять его надписью «трофейный» на заднем стекле. Любовь с ним только по взаимности, пусть и не с первого взгляда. К примеру, в своей прежней интерпретации ML меня бесил не меньше, чем проект «Дом-2» Ксению Бородину.
В новом прикиде М-класс выглядит сочно и аппетитно — про упомянутую выше телеведущую лучше умолчу. Что ж, мы не молодеем.., а вот Mercedes-Benz, как вино, с годами становится все лучше — не в последнюю очередь благодаря украшательствам, обилию опций и современным технологиям.
Отдельное «данке» великолепнейшей шумоизоляции: попал в салон, и мир за окнами авто будто прекратил свое существование.
Жир из всех жиров — в той самой, неприлично топовой версии Grand Edition. Перечислять все ее прелести не имеет смысла — название говорит само за себя. А вот не сказать о гармонии, которой буквально все пронизано в GLE — преступление.
Нрав автомобиля под стать настроению водителя. Иначе говоря, хочешь ехать вальяжно и медленно — кроссовер будет плавно и с невероятным комфортом плыть над дорогой. Есть желание похулиганить — машина тут же превратится в хищного ястреба, молниеносно срывающегося с места. Надо прохватить по бездорожью, чтобы растрясти недавно съеденный завтрак — «Мерин» рысцой пробежит по буеракам, выстилая пыль.
Играя с настройками режимов движения, можно трансформировать этот автомобиль из роскошного спального вагона в задорный пушечный снаряд. При этом вне зависимости от конфигурации полноприводный Mercedes-Benz GLE 300 неутомимо продолжит вселять уверенность своему водителю и его спутникам. В том числе благодаря 249-сильному двигателю, славно подружившемуся с бодрой автоматической трансмиссией о девяти скоростях.
Адаптивная подвеска легко подстраивается под различные дорожные условия — кроссовер не теряет траектории ни в залихватских поворотах, ни на безлимитных рытвинах российских направлений. Руль — по-мерседесовски прозрачный, но его реакции вполне предсказуемые.
Для тех, кто не прочь доверить себя электронике, найдется целый букет всевозможных электронных помощников. Алгоритм работы всех этих полезностей реализован настолько деликатно, что они не досаждают своей навязчивостью, вызывая раздражение.
В общем, любить «Мерседес» можно не только за шильдики, от которых за квартал разит пафосом и престижем, но и за энергетику, которой он одаривает своего хозяина. Да, придираться к Mercedes-Benz GLE, искать и даже находить в нем минусы можно сколько угодно, но лишить его ауры и магнетизма не получится никогда!