На покупку новых авто россиян разводят банки и маркетологи

На ежегодной конференции Think with Google Auto маркетологи привели результаты исследований отечественного авторынка. Разговор шел исключительно о новых автомобилях, а участниками опроса стали те, кто только что оформил покупку.

Половина из опрошенных купили новый автомобиль впервые. Цифра немалая, но не стоит забывать о выгодных финансовых программах, которые подготовили представители всех без исключения автобрендов.

Иначе говоря, именно фирменные кредиты, разнообразные лизинговые предложения и рассрочки, в том числе беспроцентные, позволили даже семьям со средним доходам задуматься о новом авто. Это прозвучит странно, но простая арифметика стоит на стороне кредита: оплатить автомобиль с помощью банка стало выгоднее, чем старыми-добрыми наличными, которых всегда не хватает.