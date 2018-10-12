На покупку новых авто россиян разводят банки и маркетологи

Фото: Геннадий Черкасов
Почему нищающие на глазах россияне тем не менее не отказываются от покупки новых автомобилей, порталу «АвтоВзгляд» рассказали аналитики Google.
Евгений Васин

На ежегодной конференции Think with Google Auto маркетологи привели результаты исследований отечественного авторынка. Разговор шел исключительно о новых автомобилях, а участниками опроса стали те, кто только что оформил покупку.

Половина из опрошенных купили новый автомобиль впервые. Цифра немалая, но не стоит забывать о выгодных финансовых программах, которые подготовили представители всех без исключения автобрендов.

Иначе говоря, именно фирменные кредиты, разнообразные лизинговые предложения и рассрочки, в том числе беспроцентные, позволили даже семьям со средним доходам задуматься о новом авто. Это прозвучит странно, но простая арифметика стоит на стороне кредита: оплатить автомобиль с помощью банка стало выгоднее, чем старыми-добрыми наличными, которых всегда не хватает.

Фото: Сергей Иванов

Сорок процентов опрошенных решилось на обновление семейного гаража только после изменения своего финансового положения в лучшую сторону: новая зарплата — новые возможности — новая машина. Однако только 17% указали в этом списке пункт «новая работа». Предприниматели? И только 10% приняли решение о покупке нового авто в связи с изменением своего статуса — создания семьи или рождения ребенка.

Еще одним откровением, раскрытым Google, стал тот факт, что россияне научились значительно быстрее делать свой выбор: пятой части покупателей на это потребовалось всего 2 недели, а 77% — три месяца. Раньше эти цифры были намного больше.

Меняется сознание покупателя или роль автомобиля в семейном укладе?

автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, автосалоны, продать машину, купить машину
12 октября 2018
334