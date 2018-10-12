На покупку новых авто россиян разводят банки и маркетологи

На ежегодной конференции Think with Google Auto маркетологи привели результаты исследований отечественного авторынка. Разговор шел исключительно о новых автомобилях, а участниками опроса стали те, кто только что оформил покупку.
Половина из опрошенных купили новый автомобиль впервые. Цифра немалая, но не стоит забывать о выгодных финансовых программах, которые подготовили представители всех без исключения автобрендов.
Иначе говоря, именно фирменные кредиты, разнообразные лизинговые предложения и рассрочки, в том числе беспроцентные, позволили даже семьям со средним доходам задуматься о новом авто. Это прозвучит странно, но простая арифметика стоит на стороне кредита: оплатить автомобиль с помощью банка стало выгоднее, чем старыми-добрыми наличными, которых всегда не хватает.
Сорок процентов опрошенных решилось на обновление семейного гаража только после изменения своего финансового положения в лучшую сторону: новая зарплата — новые возможности — новая машина. Однако только 17% указали в этом списке пункт «новая работа». Предприниматели? И только 10% приняли решение о покупке нового авто в связи с изменением своего статуса — создания семьи или рождения ребенка.
Еще одним откровением, раскрытым Google, стал тот факт, что россияне научились значительно быстрее делать свой выбор: пятой части покупателей на это потребовалось всего 2 недели, а 77% — три месяца. Раньше эти цифры были намного больше.
Меняется сознание покупателя или роль автомобиля в семейном укладе?