Какие модели АВТОВАЗа предлагаются с «роботом» и «автоматом»

Относительно недавно тольяттинский автозавод радует покупателя двухпедальными машинами с умной коробкой передач. Первой такую роскошь получила LADA Granta в 2012 году, а спустя время «автомат» был доступен в большинстве моделей АВТОВАЗа. Однако с уходом «Калины» и «Приоры» эти почетные ряды поредели.
В настоящее время в модельной линейке LADA из пяти представителей только три могут похвастать столь важной привилегией. Причем один из них дает возможность выбора между «роботом» и «автоматом». Речь идет о пятиступенчатой АМТ, в основе которого лежит модифицированная «механика» ВАЗ 2180, а также о японском четырехдиапазонном гидротрансформаторном «автомате» Jatco JF414E.
Напомним, что уже продолжительное время АВТОВАЗ рассматривает возможность укомплектовать свои модели еще и бесступенчатым вариатором.
LADA Vesta
Популярная модель LADA Vesta в ряде комплектаций предлагается с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач, которая может работать в паре либо с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 106 л. с. либо со 122-сильным мотором объемом 1,8 л. Цена такой «Весты» варьируется от 644 900 до 849 400 рублей.
Vesta SW в кузове универсал продается в аналогичных комбинациях по цене от 704 900 до 849 900. В модификации LADA Vesta Cross «робот» доступен только с топовой 1,8-литровой «четверкой» за 823 900 — 869 900 «деревянных». А LADA Vesta SW Cross с этими агрегатами оценена от 855 900 до 901 900.
Обновленная LADA Granta — это единственный автомобиль, который можно приобрести как с пятиступенчатым «роботом», так и с четырехскоростным «автоматом». Первый вариант доступен в версиях со 106-сильным 1,6-литровым мотором, а второй — с «четверкой» аналогичного объема мощностью 98 л. с.
В кузове седан «Гранта» с «роботом» стоит от 521 500 до 597 500 ₽, а с «автоматом» — от 581 500 до 608 800 ₽ Аналогичные комплектации LADA Granta в вариантах лифтбэк, хетчбэк и универсал обойдутся чуть дороже.
LADA XRAY
Целых пять топовых комплектаций LADA XRAY оснащены 122-сильным силовым агрегатом объемом 1,8 л, который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Цена этих версий варьируется от 704 900 до 860 900 рублей. Аналогичная комбинация мотора и «робота» также будет доступна в модификации LADA XRAY Cross, которая ожидается в продаже в самом ближайшем будущем.
Все указанные модели в базовых версиях укомплектованы пятиступенчатой «механикой», которая пока остается безальтернативным решением в моделях LADA Largus и LADA 4x4.