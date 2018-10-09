Какие модели АВТОВАЗа предлагаются с «роботом» и «автоматом»

В настоящее время в модельной линейке LADA из пяти представителей только три могут похвастать столь важной привилегией. Причем один из них дает возможность выбора между «роботом» и «автоматом». Речь идет о пятиступенчатой АМТ, в основе которого лежит модифицированная «механика» ВАЗ 2180, а также о японском четырехдиапазонном гидротрансформаторном «автомате» Jatco JF414E.

Напомним, что уже продолжительное время АВТОВАЗ рассматривает возможность укомплектовать свои модели еще и бесступенчатым вариатором.