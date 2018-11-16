В России поднялись цены на кроссовер Geely Atlas

Фото: Geely
На российском авторынке зафиксировано очередное подорожание, вызванное то ли нестабильным курсом рубля, то ли возможностью на общей волне поднять прибыль. На этот раз пересмотрели ценники китайцы, повысив прайсы на кроссовер Geely Atlas во всех комплектациях, кроме стартовой.
Светлана Ермолаева

Кроссовер увеличил стоимость на 10 000 — 30 000 рублей.

В базовой версии переднеприводный Geely Atlas пока оценивается в 1 049 990 рублей. Под капотом такого «паркетника» найдется двухлитровый мотор мощностью 139 л. с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

«Китаец» с таким же силовым агрегатом в комплектации Comfort обойдется отныне минимум в 1 179 990 «деревянных», его стоимость увеличилась на 10 000. «Атлас» с более мощным 2,4-литровым двигателем с отдачей в 149 «лошадей» в паре с шестискоростным «автоматом» подорожал на 20 000 «целковых» и теперь уедет к покупателю за 1 299 990 рублей.

Полноприводный кроссовер в топовой версии Luxury со 149-сильным движком встанет в 1 459 990 кровно заработанных. Он прибавил в цене существеннее остальных — 30 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что последний раз Geely Atlas менял свой прайс в сентябре, подорожав на 20 000 рублей во всех комплектациях, кроме начальной.

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16 ноября 2018
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