В России поднялись цены на кроссовер Geely Atlas

Кроссовер увеличил стоимость на 10 000 — 30 000 рублей.

В базовой версии переднеприводный Geely Atlas пока оценивается в 1 049 990 рублей. Под капотом такого «паркетника» найдется двухлитровый мотор мощностью 139 л. с. в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач.

«Китаец» с таким же силовым агрегатом в комплектации Comfort обойдется отныне минимум в 1 179 990 «деревянных», его стоимость увеличилась на 10 000. «Атлас» с более мощным 2,4-литровым двигателем с отдачей в 149 «лошадей» в паре с шестискоростным «автоматом» подорожал на 20 000 «целковых» и теперь уедет к покупателю за 1 299 990 рублей.

Полноприводный кроссовер в топовой версии Luxury со 149-сильным движком встанет в 1 459 990 кровно заработанных. Он прибавил в цене существеннее остальных — 30 000 рублей, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что последний раз Geely Atlas менял свой прайс в сентябре, подорожав на 20 000 рублей во всех комплектациях, кроме начальной.