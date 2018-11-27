Почему сменивший место жительства водитель может лишиться прав

Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 12 августа 1994 года №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств…», автовладелец обязан внести изменения в ПТС и СТС в течение 10 дней с момента возникновения такой необходимости. Под изменениями в том числе понимается и корректировка адреса прописки, ведь он указывается и в том, и в другом документе.

Нельзя сказать, что процедура «обновления» данных в бумагах сильно замысловата, нет. Водителю нужно обратиться в отделение ГИБДД, прихватив с собой заявление о внесении изменений, гражданский паспорт, оригинал ПТС и СТС, а также квитанцию об оплате государственной пошлины (850 рублей). Кроме того, может потребоваться выписка из домовой книги, если мы рассматриваем случай с переездом.