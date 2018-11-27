Почему сменивший место жительства водитель может лишиться прав

Список причин, по которым суд лишает водителя «прав», не ограничивается пресловутой «пьянкой», «встречкой», космическим превышением скорости или побегом с места ДТП. Пересадить гражданина на общественный транспорт Фемида может и за несвоевременное внесение изменений в ПТС, о чем многие рулевые даже не догадываются.
Согласно п.3 Постановления Правительства РФ от 12 августа 1994 года №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств…», автовладелец обязан внести изменения в ПТС и СТС в течение 10 дней с момента возникновения такой необходимости. Под изменениями в том числе понимается и корректировка адреса прописки, ведь он указывается и в том, и в другом документе.
Нельзя сказать, что процедура «обновления» данных в бумагах сильно замысловата, нет. Водителю нужно обратиться в отделение ГИБДД, прихватив с собой заявление о внесении изменений, гражданский паспорт, оригинал ПТС и СТС, а также квитанцию об оплате государственной пошлины (850 рублей). Кроме того, может потребоваться выписка из домовой книги, если мы рассматриваем случай с переездом.
Однако даже несмотря на то, что процесс внесения изменений в документы не отнимает много времени и денег, некоторые водители предпочитают о своих жизненных переменах умалчивать. А почему бы и нет? Вероятность того, что гаишники выявят факт нарушения — несвоевременного оповещения о переезде — крайне невысока. Ну, остановят они автомобиль, заглянут в документы, увидят старый адрес — откуда им знать, что автовладелец там больше не прописан?
Еще один приятный (хотя, для многих скорее, наоборот, неприятный) бонус — отсутствие «писем счастья»: и штрафы не доходят до адресата, да и самого адресата в случае чего «выцепить» очень трудно. Прелесть же! И так, скорее всего, до тех пор, пока к водителю не проявят особый интерес в суде — а этого может никогда и не произойти. Впрочем, скрывать свой переезд все равно не стоит, и вот почему.
Дело в том, что несвоевременное внесение изменений в ПТС и СТС приравнивается к отсутствующей регистрации транспортного средства. А управление автомобилем, не поставленным на учет, согласно п.1 ст.12.1 КоАП, карается штрафом в 500 — 800 рублей. И все бы ничего, да вот только повторное совершение этого административного правонарушение влечет за собой уже куда более серьезное наказание — 5000 рублей в госказну или лишение «прав» на срок от 1 до 3 месяцев.
Иными словами, если первое постановление не мотивирует водителя к внесению изменений, и он попадется на устаревших данных в документах повторно, его — коварного нарушителя — могут спокойно пересадить на общественный транспорт. Кстати сказать, та же судьба уготовлена автомобилистам-женщинам, сменившим в замужестве фамилию и не поделившимся своей долгожданной радостью с гаишниками.
Разумеется, все выше сказанное относится не только к тем, кто сменил место жительства или фамилию. По закону, автовладелец обязан внести изменения в ПТС и СТС и в том случае, если он «прокачал» свой автомобиль: установил новый двигатель, дополнительное оборудование или перекрасил кузов в другой цвет.
Для юридических лиц предусматривается еще один повод корректировки документов — реорганизация. От представителей компаний правоохранители требуют полные наименования и реквизиты прежней и новой фирм, документы, на основании которых произошла эта самая реорганизация, а также перечни передаваемого имущества с указанием стоимости и имеющихся задолженностей.