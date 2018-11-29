Chery снизила в России цены на две модели из трех

Кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5 сбросили с себя от 55 000 до 80 000 рублей, правда не во всех комплектациях. Младший «паркетник» переоценили только в топовой вариации Luxury. Так, авто с механической коробкой передач теперь обойдется в 777 000 «деревянных», а с «автоматом» — в 844 900. Базовый Tiggo 2 по-прежнему стоит 673 000 «целковых». В движение его приводит 1,5-литровая «четверка» мощностью 106 л. с.

Флагман отечественной линейки Chery подешевел в двух начальных комплектациях — Connected и Comfort с пятиступенчатой «механикой». Chery Tiggo 5 в первом варианте отныне стоит 977 000 рублей, а во втором — 999 900. Эта модель оснащается 136-сильным мотором объемом 2 л.

Отметим, что текущее падение цен — это не что иное, как акция, которая продлиться только до конца года. А также стоит учесть, что производитель из Поднебесной чуть больше месяца назад подкорректировал рублевый прайс-лист, увеличив стоимость всей линейки на 10 000 — 30 000 «деревянных».