Росстандарт против Chery: «запрещенный» Tiggo 3 возвращается в Россию

Напомним, что весь сыр-бор вокруг этого паркетника разгорелся после того, как Росстандарт, запустивший в России отечественный вариант испытаний авто на безопасность RuNCAP, отчитался об итогах первых в стране официальных краш-тестах. В них, напомним, приняли участие седаны Hyundai Solaris, Lifan Murman и кроссовер Chery Tiggo 3. И только последний поверку не прошел. Ну, то есть как не прошел? Автомобиль успешно справился с тестированием на уровень выбросов, защите водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновений, уровень шума и содержания вредных веществ в воздухе салона, оснащения машин системой вызова экстренных оперативных служб и т. д.

Однако проверяющим не понравились несоответствия маркировок стекол машины утвержденному регламенту и качество дуплексной связи модуля ЭРА-ГЛОНАСС. И хотя эти чисто бюрократические оплошности «на скорость», как говорится, не влияют, как и на жизни-здоровье седоков автомобиля, ведомство, тем не менее, выдало запрет на продажу Chery Tiggo 3 2018 года выпуска в комплектации с МКП.