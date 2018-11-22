Росстандарт против Chery: «запрещенный» Tiggo 3 возвращается в Россию

Фото Chery
Не успел утихнуть скандал с запретом продаж популярного в России китайского кроссовера Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска, наложенным на автомобиль предписанием Росстандарта по формальным и не очень внятным признакам, как востребованный у нас SUV реинкарнировался в более предпочтительной для потенциальных покупателей ипостаси. Теперь поклонники марки и модели будут ездить на настоящей иномарке, собранной не на сомнительном черкесском автозаводике «Дервейс», а сошедшей с высокотехнологичных китайских конвейеров.
Ефим Розкин

Напомним, что весь сыр-бор вокруг этого паркетника разгорелся после того, как Росстандарт, запустивший в России отечественный вариант испытаний авто на безопасность RuNCAP, отчитался об итогах первых в стране официальных краш-тестах. В них, напомним, приняли участие седаны Hyundai Solaris, Lifan Murman и кроссовер Chery Tiggo 3. И только последний поверку не прошел. Ну, то есть как не прошел? Автомобиль успешно справился с тестированием на уровень выбросов, защите водителя и пассажиров в случае лобового или бокового столкновений, уровень шума и содержания вредных веществ в воздухе салона, оснащения машин системой вызова экстренных оперативных служб и т. д.

Однако проверяющим не понравились несоответствия маркировок стекол машины утвержденному регламенту и качество дуплексной связи модуля ЭРА-ГЛОНАСС. И хотя эти чисто бюрократические оплошности «на скорость», как говорится, не влияют, как и на жизни-здоровье седоков автомобиля, ведомство, тем не менее, выдало запрет на продажу Chery Tiggo 3 2018 года выпуска в комплектации с МКП.

Фото Chery

Решение более, чем странное, особенно если учесть и сам подбор участников краш-теста; и отсутствие претензий к другому «китайцу», собранному на тех же производственных линиях; и до сих пор скрываемые Росстандартом итоги испытаний корейского транспортного средства (подробнее о загадках первого блина, испеченного по рецептам-методикам RuNCAP читайте здесь). Одним словом, у экспертов рынка возникло подозрение, что тут имел место конкретный «заказ», исполненный, увы, весьма топорно. От чего, впрочем, производителю «запрещенной» машины не легче, как и тысячам его потенциальных клиентов. Хотя о них Chery уже позаботилась.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», дистрибьютор автомобилей Chery в России уже объявил прием предварительных заказов на кроссоверы Tiggo 3 в комплектациях Comfort MT, Luxury Plus MT и Luxury Plus CVT, произведенных на заводе в Китае. То есть это будет уже уже чистая иномарка в прямом смысле слова. При этом, как заявил директор по продажам АО «Чери автомобили РУС» Антон Ганжа, компания решила «не повышать стоимость импортируемых автомобилей, чтобы дать возможность клиентам, запланировавшим покупку, сохранить свои намерения, не пересматривая семейный бюджет». И более того: эти китайские авто не будут обременены такой неотлаженной опцией, как система ЭРА-ГЛОНАСС, по вине которой проблемы (и как следствие — отзывные компании) возникают и у более именитых автопроизводителй.

Фото pp.userapi.com

При этом ни законов нашей страны, ни предписаний отдельно взятых ведомств Chery не нарушает: Tiggo 3 будет ввозиться на основании действующего до конца 2019 года Одобрения типа транспортного средств (ОТТС), выданного в свое время именно на машины китайской, а не дервейсовской сборки. То есть все по-честному… Причем настолько, что АО «Чери автомобили РУС», согласно его официальному релизу, «действует согласно полученному предписанию Росстандарта и сохраняет запрет на продажу кроссоверов Chery Tiggo 3 с механической коробкой передач 2018 года выпуска (производство АК „Дервейс“) до устранения обозначенных в нем претензий».

Первая партия кроссоверов Chery Tiggo 3 ожидается в России уже 10 декабря. Срок доставки автомобилей из Китая уменьшился с 60 до 20 дней, благодаря новому железнодорожному маршруту, открытому в рамках программы «Шелковый путь».

Что же касается запрещенного Chery Tiggo 3 российской сборки, то сейчас идет работа над документами для подачи в сертификационный орган для внесения изменений в ОТТС. В отношении некачественной связи работы модуля ЭРА-ГЛОНАСС проводится проверка для установления и последующего устранения причины.

И остается добавить, что если Росстандарт или иное регулирующее ведомство под каким-либо предлогом запретит ввоз в страну Chery Tiggo 3 китайской сборки с действующим ОТТС, то предположения аналитиков рынка о заказном характере «провала» модели на краш-тесте по методике RuNCAP, будет вглядеть еще убедительнее. Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием этой сомнительной истории.

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22 ноября 2018
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