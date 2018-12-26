Mitsubishi поднимает цены на все модели в России

Японские авто вырастут в цене на 25 000—50 000 рублей в зависимости от модели. Правда, итоговые суммы представители бренда пока не оглашают, их можно будет уточнить в первый день нового года на официальном сайте Mitsubishi.

– Мы ответственно подходим к этим изменениям и поэтому информируем наших клиентов заранее. — сообщил глава российского представительства Осаму Иваба. — У тех, кто давно планировал покупку автомобиля Mitsubishi, еще есть время, чтобы сделать это по цене уходящего 2018 года.

Напомним, что на сегодняшний день отечественным потребителям японцы предлагают модели только SUV-сегмента: кроссовер ASX, который оценивается минимум в 1 149 000 рублей, Eclipse Cross (от 1 429 000 «деревянных») и Outlander (от 1 609 000). Кроме того, в модельный ряд входят внедорожники Pajero Sport (минимум 2 339 000 «целковых»), Pajero (от 2 799 000 рублей) и пикап L200, который обойдется в 1 829 000 кровно заработанных.