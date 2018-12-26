Почему чаще всего автомобили горят зимой

Между тем, автомобиль, как правило, загорается неожиданно. Случаи, когда огонь начинает уничтожать транспортное средство на ровном месте, происходят в разы чаще, чем воспламенение в результате дорожно-транспортного происшествия.

Главная причина появления пламени при ДТП — повреждение топливной рампы, которая находится под защитой специальной накладки. Однако при сильном ударе сминающийся капот может повредить «артерию», и бензин под давлением три атмосферы плеснет на двигатель. Одна искра — и автомобиль превращается в факел. Чтобы полностью выгореть, ему хватит и 10 минут. Впрочем, уже после первых трех минут открытого огня спасать уже нечего. Но таких случаев — единицы. Гораздо чаще машина начинает гореть внезапно.

Источники возгорания можно условно разделить на три части: подкапотное пространство, салон и «все, что ниже ватерлинии». Начнем с самого огнеопасного — с моторного отсека.