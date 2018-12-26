Почему чаще всего автомобили горят зимой

Фото hindustantimes.com
Мы привыкли, что каждые10 000—15 000 километров, надо гнать автомобиль на плановое ТО. Пару раз в месяц проверить давление в шинах. Профессионалы нет-нет, да и выдернут масляный щуп, чтобы успокоить сердце. А когда вы в последний раз проверяли огнетушитель?
Эдуард Раскин

Между тем, автомобиль, как правило, загорается неожиданно. Случаи, когда огонь начинает уничтожать транспортное средство на ровном месте, происходят в разы чаще, чем воспламенение в результате дорожно-транспортного происшествия.

Главная причина появления пламени при ДТП — повреждение топливной рампы, которая находится под защитой специальной накладки. Однако при сильном ударе сминающийся капот может повредить «артерию», и бензин под давлением три атмосферы плеснет на двигатель. Одна искра — и автомобиль превращается в факел. Чтобы полностью выгореть, ему хватит и 10 минут. Впрочем, уже после первых трех минут открытого огня спасать уже нечего. Но таких случаев — единицы. Гораздо чаще машина начинает гореть внезапно.

Источники возгорания можно условно разделить на три части: подкапотное пространство, салон и «все, что ниже ватерлинии». Начнем с самого огнеопасного — с моторного отсека.

Фото trofire.com

Под капотом

Холодным и темным зимним вечером в глухой предновогодней пробке дым из передней части автомобиля может повалить, несмотря на низкую забортную температуру. Самая страшная причина пожара — утечка топлива. Возраст автомобиля и недавнее прохождение ТО, увы, не могут быть залогом спокойствия. Плохо затянутая неряхой-механиком гайка, изношенная прокладка или деформация от перегрева запросто станут причиной появления в подкапотном отсеке топлива. Раскаленный от долгого толкания в потоке коллектор создаст необходимые условия для возникновения открытого огня.

Другая популярная причина — последствия осеннего листопада. Раньше капот открывали регулярно, сегодня — в лучшем случае — раз в неделю. «Незамерзайки» долить. Взгляд современного автовладельца дальше горловины с пиктограммой омывающей жидкости на крышке не уходит, а зря! Скопление листьев и мелких веток запросто становятс причиной для внеплановой покупки нового авто. Хорошенько просохнув от постоянного тепла двигателя, листва превращается в настоящий порох, который мгновенно воспламенится, попав на раскаленные детали мотора. Чтобы полностью выгореть, моторному отсеку понадобятся считанные минуты. А если водитель, увидев струйки дыма, откроет капот, приток кислорода превратит автомобиль в факел мгновенно!

Фото independent.co.uk

Третий пункт обеспечит двигатель. Вернее, не сам силовой агрегат, а забитая до полной потери функционала система охлаждения. Действительно, зачем зимой мыть радиатор — на улице и так холодно. Отсутствие понимания принципов работы ДВС привело к тому, что современные водители забывают или вовсе не знают о необходимости регулярной чистки системы со снятием радиатора. И могут крепко за это поплатиться: отсутствие должного количества воздуха вызовет перманентный перегрев мотора. А там и до настоящего пожара далеко: температура и деформация металлических деталей сделают свое черное дело.

Пассажирский отсек

Поздняя осень, зима и ранняя весна — время, когда исправно текут лобовые стекла. Трещины, кустарная установка или деформация кузова автомобиля — причина не важна. Важен факт: на жгуты проводов под приборной панелью льется вода. Окисление приведет не только к отказу некоторых опций, но и к возникновению короткого замыкания. Искра попадет на шумоизоляцию и… пожар не заставит себя ждать.

Фото thestarphoenix.com

Второй популярный источник огня — обогрев сидений. Влажность в салоне, обозначившая себя ржавчиной на опорах кресел, обязательно подберется к нагревающимся элементам. А там вокруг поролон. Добавим к этому болезнь всех подержанных авто — просиженные сиденья. Тонкая проводка системы подогрева может порваться, и набивка окажется один на один с искрой.

Установка различного дополнительного оборудования, вмешательство в электрику автомобиля, а также вечно воткнутый в прикуриватель переходник на три розетки, каждая из которых работает, не останутся незаметными. С электрикой шутки плохи — чуть зазевался, и сразу проблемы. Так что перед установкой «дополнительного» оборудования в условиях дачи или гаражного кооператива своими силами, стоит несколько раз подумать, прежде чем браться за кусачки и синюю изоленту.

Отдельного абзаца достоин багажник, а точнее — розетка в нем. Китайский холодильник, запитанный от нее, требует постоянного контроля, но не получает должного внимания. И начинает шалить: сначала потрескивает, потом жужжит, а потом загорается. Увы и ах, забитый мусором и скарбом багажник, в котором, как назло, оказалась еще пара флаконов полироли и краски, вспыхивает мгновенно. А уж огнетушитель, если он вообще есть, лежит в самом дальнем углу. Прямо за очагом пожара.

Днище

Причиной пожара, возникшего вне салона и моторного отсека, чаще прочего становятся тормозные суппорты. Из-за постоянного контакта с «салатом» из колодочной крошки и реагента, которым обильно поливают зимние улицы, механизмы могут закиснуть в замкнутом положении. Трение вызывает высокую температуру, которая быстро воспламенит покрышку или подкрылок. Удивительно, но, разгоревшись, резиновый баллон не «горит желанием» тухнуть! А ведь топливная магистраль или бензобак, в случае пожара в районе задней оси, находятся совсем рядом.

Другая возможная причина возгорания — глушитель. Забитый все той же осенней листвой или зацепившейся тряпкой, он легко станет источником открытого огня. А уж ценители тюннинга, убравшие катализаторы и проложившие прямую магистраль от двигателя, (турбированного, естественно), знают, что температура выхлопных газов может достигать аж 800 градусов. Хватит, чтобы растопить лед и разжечь настоящее пламя.

Фото fox4kc.com

Пробитый или сгнивший бензобак, нарушенная от старости или прямого контакта с препятствием топливная магистраль, листья и ветки, набитые под защиту катера и коробки передач — все это источники пожара. Пожара, который в лучшем случае заберет только автомобиль, оставив самое ценное — жизнь водителю и пассажирам.

…Чтобы избежать всех этих бед, защитить себя и своих близких, к автомобилю надо относиться очень внимательно, грамотно и своевременно его обслуживать, регулярно подвергать качественной мойке и не забывать про огнетушитель. Он должен быть в прямом доступе, а срок его службы не должен подвергаться сомнению. Как говорят профессионалы, хорошая система пожаротушения окупается за один раз.

двигатель, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
26 декабря 2018
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