В России подорожали три модели Jeep

Фото: Jeep
На российском рынке наблюдается повальное постновогоднее подорожание автомобилей. Так, Jeep поменял прайсы на три модели из пяти. Скачок составил от 40 000 до 75 000 рублей. Нетронутыми остались Jeep Cherokee и Grand Cherokee.
Светлана Ермолаева

Jeep Compass прибавил в цене на 40 000 — 50 000 (в зависимости от комплектации). Отныне компактный кроссовер можно приобрести от 2 149 000 рублей. «Американец» предложен в трех комплектациях: Longitude, Limited и Trailhawk. В движение авто приводит рядная «четверка» в двух вариантах мощности — 150 и 175 л. с. Движок работает вкупе с девятисупенчатым «автоматом».

Также подорожал Jeep Renegade на 45 000 — 69 000 рублей, но только в стартовых комплектациях Sport и Longitude с передним приводом. Теперь «паркетник» оценивается минимум в 1 499 000 «деревянных».

Меньше всех повезло тем, кто нацелился на покупку Jeep Wrangler. Культовый внедорожник, как в трехдверном, так и в пятидверном исполнении, поднял цены на 60 000 — 75 000 «целковых», сообщает агентство «Автостат». Авто уедет от дилера минимум за 3 460 000 рублей.

Напомним, что Compass менял свой прайс не так давно — в декабре, прейскурант на Renegade пересматривался в ноябре, в Wrangler последний раз дорожал в сентябре.

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14 января 2019
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