В России подорожали три модели Jeep

Jeep Compass прибавил в цене на 40 000 — 50 000 (в зависимости от комплектации). Отныне компактный кроссовер можно приобрести от 2 149 000 рублей. «Американец» предложен в трех комплектациях: Longitude, Limited и Trailhawk. В движение авто приводит рядная «четверка» в двух вариантах мощности — 150 и 175 л. с. Движок работает вкупе с девятисупенчатым «автоматом».

Также подорожал Jeep Renegade на 45 000 — 69 000 рублей, но только в стартовых комплектациях Sport и Longitude с передним приводом. Теперь «паркетник» оценивается минимум в 1 499 000 «деревянных».

Меньше всех повезло тем, кто нацелился на покупку Jeep Wrangler. Культовый внедорожник, как в трехдверном, так и в пятидверном исполнении, поднял цены на 60 000 — 75 000 «целковых», сообщает агентство «Автостат». Авто уедет от дилера минимум за 3 460 000 рублей.

Напомним, что Compass менял свой прайс не так давно — в декабре, прейскурант на Renegade пересматривался в ноябре, в Wrangler последний раз дорожал в сентябре.