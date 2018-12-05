Новый Jeep Wrangler провалил краш-тесты EuroNCAP по безопасности

В результате испытаний Jeep Wrangler в пятидверном кузове европейцы выяснили, что в автомобиле водитель и взрослые пассажиры защищены на 50%, ребенок — на 69%, а безопасность пешехода обеспечивается на 49%. Системы активной безопасности набрали всего 32%.

Оказалось, что конструкторы Jeep плохо защитили грудную клетку и ноги драйвера и пассажиров при лобовом столкновении. Кроме того, испытатели отметили, что у второго ряда сидений отсутствуют преднатяжители ремней и боковые подушки безопасности, а на первом ряду нет крепления Isofix для детского кресла. А для пешеходов самой опасной в смысле нанесения травм оказалась крышка капота.

Меньше звезд набрал только FIA Panda: итальянский «малыш» не получил ни одной. Представители Euro NCAP обеспокоены тем, что модель позиционируют, как неплохой выбор для начинающих автомобилистов и молодых семей. А вот еще семь разбитых авто — Hyundai Santa Fe, Peugeot 508, Audi Q3, BMW X5, Jaguar I-Pace, Volvo V60 и S60 —получили оценку в пять звездочек.