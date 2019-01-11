Зачем нужна кнопка «снежинка» на брелоке автомобильной сигнализации

Простейшие охранные системы, синхронизированные со штатным иммобилазейром, как правило, комплектуются привычным глазу брелоком с тремя традиционными кнопками. Имеются в виду клавиши, посредством которых можно отпереть и запереть салон машины, а также открыть багажник. С ними никаких проблем у водителей не возникает — в чем тут путаться?
Другое дело — нестандартные брелоки с большим количеством кнопок, порой никак не поддающихся интуитивной «расшифровке». Разумеется, подробное описание всех имеющихся функций и клавиш управления есть в инструкции по эксплуатации той или иной сигнализации. Но наш брат не любит читать мануалы — наш брат привык искать ответы на вопросы опытным путем.