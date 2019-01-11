Зачем нужна кнопка «снежинка» на брелоке автомобильной сигнализации

Фото: scytek.net
В современных автомобилях, до отказа напичканных полезными и не очень опциями, можно отыскать несметное количество всяких кнопочек, о предназначении которых водители зачастую даже не догадываются. Загадочные клавиши, вызывающие вопросы у автовладельцев, порой встречаются и на мудреных брелоках дополнительных сигнализаций. Вот, к примеру, «снежинка» — за что она отвечает, как по вашему?
Кристина Извекова

Простейшие охранные системы, синхронизированные со штатным иммобилазейром, как правило, комплектуются привычным глазу брелоком с тремя традиционными кнопками. Имеются в виду клавиши, посредством которых можно отпереть и запереть салон машины, а также открыть багажник. С ними никаких проблем у водителей не возникает — в чем тут путаться?

Другое дело — нестандартные брелоки с большим количеством кнопок, порой никак не поддающихся интуитивной «расшифровке». Разумеется, подробное описание всех имеющихся функций и клавиш управления есть в инструкции по эксплуатации той или иной сигнализации. Но наш брат не любит читать мануалы — наш брат привык искать ответы на вопросы опытным путем.

Фото: pixabay.com

Так, судя по бессчетным вопросам на тематических форумах, многим автовладельцам не дает покоя кнопка на брелоке с нанесенным символом, напоминающим снежинку. Эта клавиша, как следует из инструкции, отвечает за автозапуск двигателя.

Почему снежинка? Да потому что именно в морозное время года водители обычно прибегают к этой функции. Все просто и логично, особенно если заглянуть в мануал, а не тратить свое время на написание сообщений в интернетах.

К слову сказать, нередко клавиша дистанционного запуска мотора обозначается на пульте управления охранной системы иным знаком — ключиком. И эту отметку, в общем-то, тоже можно ассоциировать с системой. Хотя, снежинка, наверное, куда более понятна.

И раз уж мы заговорили о таинственных клавишах, то заодно раскроем секрет и загадочной кнопки «cr2», над предназначением которой многие автовладельцы также ломают голову. Это — так называемый дополнительный канал, позволяющий автомобилисту запрограммировать любую нужную ему функцию. Скажем, открытие багажника или тот же запуск мотора.

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12 января 2019
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