Зачем нужна кнопка «снежинка» на брелоке автомобильной сигнализации

Так, судя по бессчетным вопросам на тематических форумах, многим автовладельцам не дает покоя кнопка на брелоке с нанесенным символом, напоминающим снежинку. Эта клавиша, как следует из инструкции, отвечает за автозапуск двигателя.

Почему снежинка? Да потому что именно в морозное время года водители обычно прибегают к этой функции. Все просто и логично, особенно если заглянуть в мануал, а не тратить свое время на написание сообщений в интернетах.

К слову сказать, нередко клавиша дистанционного запуска мотора обозначается на пульте управления охранной системы иным знаком — ключиком. И эту отметку, в общем-то, тоже можно ассоциировать с системой. Хотя, снежинка, наверное, куда более понятна.

И раз уж мы заговорили о таинственных клавишах, то заодно раскроем секрет и загадочной кнопки «cr2», над предназначением которой многие автовладельцы также ломают голову. Это — так называемый дополнительный канал, позволяющий автомобилисту запрограммировать любую нужную ему функцию. Скажем, открытие багажника или тот же запуск мотора.