Автомобили Infiniti подешевели на 300 000 рублей

Так, лояльным клиентам российский офис бренда предлагает выгоду сразу в 300 000 рублей при покупке Infiniti QX80 по программе Trade-in. Внедорожник предложен российским покупателям с 5,6-литровым бензиновым мотором мощностью 405 л. с., агрегатированным с семискоростной автоматической коробкой передач.

При похожих условиях можно получить скидку в 150 000 рублей на покупку QX50. Сердце кроссовера — премированный двухлитровый двигатель VC-Turbo с отдачей в 249 «лошадей», работающий вкупе с вариатором и фирменным полным приводом. Есть вариант выгоды без обмена по «трейд-ину»: «паркетник» в комплектации Pure обойдется в 2 799 000 рублей.

Специальный прайс повесили под кроссовером Infiniti QX60: семиместное авто с 262-сильным бензиновым движком в варианте Elegance + roofrails встанет в 2 820 000 рублей.

Нашелся у японцев облегченный ценник и для седанов. Infiniti Q50 Luxe с двухлитровым мотором под капотом обойдется от 2 320 000, а Q60 Sport ProActive можно забрать от дилера за 3 470 000 «деревянных».