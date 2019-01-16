Чем опасна вода под ковриками в салоне автомобиля

Хорошо, если вы сами приучены отряхивать снег со своих скороходов, да еще заставляете это делать своих пассажиров. Еще лучше, если вы запаслись в салоне резиновыми ковриками с высокими бортиками, откуда вода не вытекает, и ее можно вылить. Еще весьма эффективная профилактика — использование специальных «автопамперсов» из особых материалов, по максимуму впитывающих жидкость. Но в любом случае, если она скапливается на полу, процесс высыхания может затянуться совсем надолго.

Коварство в том, что под ковриками практически невентилируемые синтетические материалы могут оставаться влажными самое продолжительное время. Порой даже нескольких теплых и сухих летних месяцев не хватает, чтобы полностью избавиться от влаги под ногами. Ведь значительную часть года на наших улицах сыро.

Пропитывая ковролин и шумоизоляционные материалы, вода создает благоприятную среду для возникновения коррозии на днище автомобиля, а эта часть машины, как известно, гниет очень быстро. Особую опасность влажность представляет для старых машин, где уже присутствуют очаги ржавчины. Впрочем, влага всегда приближает конец любому автомобилю.