Чем опасна вода под ковриками в салоне автомобиля

Зимой внутри машины в разы повышается влажность, отчего не только потеют окна и при оттепели неприятно пахнет сыростью, но и страдает металл. Обычно больше всего жидкости скапливается под ковриками. Если это не разлитый антифриз, тосол, кока-кола, и пиво, то в холодную пору влага под ногами обычно скапливается от налипших комьев снега на обуви, и для автомобиля это очень нежелательное явление.
Хорошо, если вы сами приучены отряхивать снег со своих скороходов, да еще заставляете это делать своих пассажиров. Еще лучше, если вы запаслись в салоне резиновыми ковриками с высокими бортиками, откуда вода не вытекает, и ее можно вылить. Еще весьма эффективная профилактика — использование специальных «автопамперсов» из особых материалов, по максимуму впитывающих жидкость. Но в любом случае, если она скапливается на полу, процесс высыхания может затянуться совсем надолго.
Коварство в том, что под ковриками практически невентилируемые синтетические материалы могут оставаться влажными самое продолжительное время. Порой даже нескольких теплых и сухих летних месяцев не хватает, чтобы полностью избавиться от влаги под ногами. Ведь значительную часть года на наших улицах сыро.
Пропитывая ковролин и шумоизоляционные материалы, вода создает благоприятную среду для возникновения коррозии на днище автомобиля, а эта часть машины, как известно, гниет очень быстро. Особую опасность влажность представляет для старых машин, где уже присутствуют очаги ржавчины. Впрочем, влага всегда приближает конец любому автомобилю.
Причем влажный воздух провоцирует коррозию таких слабозащищенных второстепенных деталей, как кронштейны сидений, торпедо, тросовые приводы и электроразъемы. Из-за этого окисляются контакты в электропроводке, и возникает риск выхода из строя электрооборудования.
Кроме того, не секрет, что избыточная влажность стновится причиной возникновения плесени, микрочастицами которой придется дышать водителю и пассажирам, и неизвестно, как это скажется на состоянии их легких. А прелый запах не так безобиден, как кажется.
Методы борьбы с водой под ковриками известны еще с советских времен, когда чаще всего под ноги укладывали газеты в несколько слоев. Сейчас с той же целью используют салфетки и туалетную бумагу.
Но самым эффектным способом борьбы с влажностью в авто остается капитальная сушка салона, которую можно заказать в автосервисе, либо самостоятельно затеять по весне при открытии дачного сезона. Для этого необходимо освободить пол от ковролина и шумоизоляционных материалов и выложить их под лучи теплого солнышка. А при необходимости можно использовать даже строительный фен.