Infiniti распродает кроссоверы на выгодных условиях

Кредит можно оформить непосредственно у дилера. Специалисты марки нашли возможность снизить ставку до 4,5% при займе на три года. Стоит сказать, что первоначальный взнос не должен быть менее 20% от стоимости автомобиля.

Свежие правила кредитования применимы и в программе Infiniti Invite. Тогда можно добиться снижения ежемесячного платежа в два раза по сравнению с классической ссудой. Стоит сказать, что такая система покупки автомобиля позволяет комфортно менять автомобиль каждые три года.

Напомним, Infiniti QX50 приехал на российский рынок летом прошлого года. Ценник на компактный кроссовер начинается от 2 799 000 рублей. Автомобиль комплектуется четырехцилиндровым бензиновым мотором VC-Turbo мощностью 249 л. с., агрегатированный с вариатором. Кстати, двигатель в прошлом году вошел в десятку лучших.

Семиместный «паркетник» QX60 обойдется минимум в 2 820 000 «деревянных», а «вездеход» QX80 можно забрать от дилера за 4 790 000.