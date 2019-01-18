Как гаишники штрафуют за грязное лобовое стекло

Фото www.dodge-dart.org
Наверняка многие водители и не догадываются, что за езду с грязным лобовым стеклом сотрудники ГИБДД могут выписать штраф. Пусть это станет лишним поводом запасаться в дорогу незамерзайкой и следить за исправной работой «дворников». Все-таки езда вслепую с непроницаемым слоем грязи на ветровом стекле опасна для жизни.
Иван Флягин

Сам факт грязного стекла ненаказуем, но по этому признаку сотрудник полиции может определить вышедшие из строя стеклоомыватели и стеклоочистители. По понятным причинам, если они не работают, ездить на такой машине противозаконно, согласно «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Даже если жидкость в бачке имеется, но она вдруг замерзла, накажут именно вас, а не производителя некачественной продукции. Правда, штраф за такое нарушение вполне щадящий — 500 рублей (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Но все равно это дороже пятилитровой канистры с незамерзайкой.

Мало того, Административный регламент, утвержденный приказом МВД №185, гласит, что если вас «застукают» за рулем транспортного средства с неработающим стеклоочистителем со стороны водителя во время дождя или снегопада, сотрудник имеет право запретить движение до устранения соответствующих неисправностей. За невыполнение такого требования, в соответствие со статьей19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного ареста до 15 суток.

С незамерзайкой можно перестраховаться и запастись ей впрок, а вот на сто процентов обезопасить себя от внезапного выхода из строя «дворников» или омывателя никак нельзя. Опытные водители знают, что чаще всего стеклоочистители не включаются из-за паралича поворотной гайки, на которой они крепятся. Зимой она может примерзнуть, а в любое другое время есть вероятность, что она просто ослаблена, и ее нужно затянуть с помощью гаечного ключа.

Чтобы до нее добраться, в большинстве автомобилей требуется снять резиновый кожух у основания дворника, который закрывает гайку. Если молчит омыватель, то вышел из строя либо предохранитель, либо сам моторчик. Как бы там ни было, если вы не в силах устранить эти проблемы самостоятельно, всегда помните, что управлять автомобилем по дорогам без работающих стеклоочистителей и омываетля категорически запрещено.

Если такая неротятность произошла в городе, вызовите по телефону мастера или друга, который мог бы вам в этом помочь. Столкнувшись с такой ситуацией вдали от дома на незнакомой трассе, попробуйте остановить попутку. Возможно вам повезет, и умелый водитель сможет устранить проблему на месте. В обратном случае, можно доехать до ближайшего автосервиса, чтобы договориться с мастером, который приедет к месту поломки вашего авто. В конце концов, в любой ситуации для этого можно использовать такси.

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18 января 2019
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