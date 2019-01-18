Как гаишники штрафуют за грязное лобовое стекло

Сам факт грязного стекла ненаказуем, но по этому признаку сотрудник полиции может определить вышедшие из строя стеклоомыватели и стеклоочистители. По понятным причинам, если они не работают, ездить на такой машине противозаконно, согласно «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств».

Даже если жидкость в бачке имеется, но она вдруг замерзла, накажут именно вас, а не производителя некачественной продукции. Правда, штраф за такое нарушение вполне щадящий — 500 рублей (ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Но все равно это дороже пятилитровой канистры с незамерзайкой.

Мало того, Административный регламент, утвержденный приказом МВД №185, гласит, что если вас «застукают» за рулем транспортного средства с неработающим стеклоочистителем со стороны водителя во время дождя или снегопада, сотрудник имеет право запретить движение до устранения соответствующих неисправностей. За невыполнение такого требования, в соответствие со статьей19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного ареста до 15 суток.