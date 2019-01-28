В России Nissan «взвинтил» цены сразу на четыре кроссовера

Nissan X-Trail, переживший обновление, вновь задирает ценовую планку: в прошлый раз автомобиль подорожал в некоторых вариантах аж на 85 000 рублей. Теперь к прежней цене добавилось еще от 27 000 до 40 000. Так что покупка обновленного X-Trail отныне выливается в 1 641 000 «деревянных». А дорестайлинговое авто, оставшееся в продуктовой линейке, обойдется минимум в 1 595 000 «деревянных».

Компактный Nissan Juke задрал прайс на 20 000 — 23 000 рублей во всех комплектациях, кроме топовой. Удивительно, но на самый «нафаршированный» кроссовер ценник упал на 26 000. Таким образом, модель продается в диапазоне от 1 214 000 до 1 399 000 «целковых».