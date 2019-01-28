В России Nissan «взвинтил» цены сразу на четыре кроссовера

Автомобили в России дорожают с завидным постоянством, и, похоже, такое положение дел становится неблагоприятным трендом. Так, компания Nissan накануне переоценила четыре модели в линейке, и речь идет только о кроссоверах. Причем один из «паркетников» «взрывает» ценники уже второй раз в этом месяце.
Nissan X-Trail, переживший обновление, вновь задирает ценовую планку: в прошлый раз автомобиль подорожал в некоторых вариантах аж на 85 000 рублей. Теперь к прежней цене добавилось еще от 27 000 до 40 000. Так что покупка обновленного X-Trail отныне выливается в 1 641 000 «деревянных». А дорестайлинговое авто, оставшееся в продуктовой линейке, обойдется минимум в 1 595 000 «деревянных».
Компактный Nissan Juke задрал прайс на 20 000 — 23 000 рублей во всех комплектациях, кроме топовой. Удивительно, но на самый «нафаршированный» кроссовер ценник упал на 26 000. Таким образом, модель продается в диапазоне от 1 214 000 до 1 399 000 «целковых».
Меньше остальных порадовал Nissan Murano. Тем, кто собрался покупать именно этого «японца», придется отдать дополнительно от 43 000 до 85 000 рублей в зависимости от года выпуска. Базовая цена на авто начинается от 2 593 000.
Nissan Terrano прибавил в цене чуть меньше — от 17 000 до 61 000 рублей, сообщает агентство «Автостат». Сейчас стоимость самого доступного «паркетника» бренда стартует от 997 000.
Кстати, стоит напомнить, что автомобиль наконец-то обновили. Изменения нельзя назвать глобальными. Видимо, просто пришло время немного «осовременить» кроссовер, чтобы обратить на него хоть какое-то внимание покупателей.