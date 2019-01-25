Как лишают прав за «встречку» на дороге без разметки

Считается, что на сельских дорогах сотрудников полиции интересуют, преимущественно, водители без «прав» или ОСАГО, пьяные и превышающие скорость. Но это далеко не так. Особо продвинутые в тонкостях ПДД инспектора ДПС знают, как «развести» автолюбителя на еще одно, помимо пьянки, лишенческое нарушение Правил — выезд на «встречку».

Как, ведь под колесами не видно вообще никакой разметки, а знаков, запрещающих обгон, тут отродясь не было и нет, — возмущается в подобных случаях водитель-абориген! Все так, но есть нюанс. Сотрудники выбирают для своей засады не первый попавшийся участок дороги, а там, где асфальт расширяется настолько, что позволяет свободно разъехаться трем КамАЗам.

Тонкость тут в следующем. ПДД в пункте 9.2 говорит, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения».