Как лишают прав за «встречку» на дороге без разметки

Широкая ровная асфальтированная дорога между деревнями или коттеджными поселками. Со стертой или вовсе никогда не существовавшей разметкой. Казалось бы, идеальное место, чтобы забыть о всяких условностях вроде «выезда на полосу встречного движения». Но не тут то было.
Максим Строкер

Считается, что на сельских дорогах сотрудников полиции интересуют, преимущественно, водители без «прав» или ОСАГО, пьяные и превышающие скорость. Но это далеко не так. Особо продвинутые в тонкостях ПДД инспектора ДПС знают, как «развести» автолюбителя на еще одно, помимо пьянки, лишенческое нарушение Правил — выезд на «встречку».

Как, ведь под колесами не видно вообще никакой разметки, а знаков, запрещающих обгон, тут отродясь не было и нет, — возмущается в подобных случаях водитель-абориген! Все так, но есть нюанс. Сотрудники выбирают для своей засады не первый попавшийся участок дороги, а там, где асфальт расширяется настолько, что позволяет свободно разъехаться трем КамАЗам.

Тонкость тут в следующем. ПДД в пункте 9.2 говорит, что «на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения».

То есть обгонять по встречной можно только при двухполосной проезжей части. Но в нашем случае на асфальте нет вообще никакой разметки. Поэтому в дело вступает пункт 9.1 ПДД.

Согласно ему, «количество полос движения определяется… с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними». То есть, если по сельской дороге могут проехать в ряд четыре легковушки, то формально она может считаться четырехполосной.

Со всеми вытекающими из этого перспективами для водителя неожиданно для себя нарваться на 5000-рублевый штраф или вообще лишение «прав» за банальный и безопасный обгон, например, трактора. Ширина проезжей части — не единственный «крючок», применяемый сотрудниками ГИБДД на дорогах без или со стершейся разметкой, чтобы ловить водителей «за встречку».

Используемый для этого пункт ПДД имеет номер 11.4 и звучит так: «обгон запрещен… в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью».

Что касается полицейской ловушки на подъеме, то тут требуется, чтобы взбирающаяся на холм дорожка имела официальный статус подъема. Его должен подтверждать знак 1.14 — треугольник «с процентами» внутри. О признанном опасным повороте по точно такому же принципу обязан предупреждать один из знаков 1.11.1 или1.11.2, либо 1.12.1 и 1.12.2.

Если их нет, обгонять тут вполне можно — если не установлены иные запреты другими знаками или разметкой. А вот найти и эксплуатировать в штрафных целях «участок дороги с ограниченной видимостью» — экипажу дорожной полиции вполне под силу. По большому счету, «ограничения видимости» могут создавать дома, деревья на обочине, туман, легкий снежок — да мало ли что еще!

Поэтому, даже при отсутствии разметки на дороге к обгону тихохода следует подходить правильно: делать это, как ни парадоксально звучит, только в узких местах и, желательно, в чистом поле.

встречная полоса, штрафы, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, ГИБДД
25 января 2019
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