В России подскочили цены на автомобили Genesis

Отныне спорт-седан Genesis G70 сборки 2019 года с 197-сильным мотором обойдется в базе в 2 149 000 «целковых». Авто с двигателем помощнее, развивающим до 247 л. с., оценили в 2 569 000. Прейскурант на флагманский Genesis G90 теперь начинается от 4 885 000 рублей. Напомним, что последний оснащается агрегатом мощностью 309, 370 и 413 «лошадей». Кстати, последний приводит в движение и длиннобазный G90L.

Стоит отметить, что тем, кто нацелился в ближайшее время на покупку корейского автопремиума, сильно расстраиваться не стоит. Производитель по-прежнему предлагает авто, изготовленные в прошлом году: они сохранили свои старые цены. Кроме того, не подорожал Genesis G80. Его, как и раньше, оценивают в сумму от 2 810 000 рублей.

Между тем, бренд в этом году уже пересматривал ценники, причем на всю продуктовую линейку. В феврале аналитики агентства «Автостат» зафиксировали рост в 40 000—110 000 рублей.