В России подскочили цены на автомобили Genesis

Фото: Genesis
Премиальный суббренд Hyundai запустил на рынок автомобили, собранные в этом году. Свеженькие, только что с конвейера Genesis G70 и G90 получили и новоиспеченные ценники. Так, прайсы на седаны прибавили от 20 000 до 115 000 рублей в зависимости от комплектации.
Светлана Ермолаева

Отныне спорт-седан Genesis G70 сборки 2019 года с 197-сильным мотором обойдется в базе в 2 149 000 «целковых». Авто с двигателем помощнее, развивающим до 247 л. с., оценили в 2 569 000. Прейскурант на флагманский Genesis G90 теперь начинается от 4 885 000 рублей. Напомним, что последний оснащается агрегатом мощностью 309, 370 и 413 «лошадей». Кстати, последний приводит в движение и длиннобазный G90L.

Стоит отметить, что тем, кто нацелился в ближайшее время на покупку корейского автопремиума, сильно расстраиваться не стоит. Производитель по-прежнему предлагает авто, изготовленные в прошлом году: они сохранили свои старые цены. Кроме того, не подорожал Genesis G80. Его, как и раньше, оценивают в сумму от 2 810 000 рублей.

Между тем, бренд в этом году уже пересматривал ценники, причем на всю продуктовую линейку. В феврале аналитики агентства «Автостат» зафиксировали рост в 40 000—110 000 рублей.

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27 марта 2019
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