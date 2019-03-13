Первый кроссовер Genesis вывели на дорожные испытания

Кроссовер Genesis GV80, по некоторым данным, не будет отличаться огромными размерами. Автомобиль навяжет конкуренцию BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Хоть на фото, опубликованных изданием Carscoops, многое разглядеть не удается, все же вполне отчетливао видно, что модель получит массивную фальшрадиаторную решетку в одном стиле с обновленным седаном G90. Оформление многоэтажной головной оптики будет таким же, как и у прототипа.

Кроме того, автомобиль получит ниспадающую к корме крышу с рейлингами, большие боковые зеркала, разместившиеся на дверях, и выхлопную систему с парой патрубков. Стоит отметить, что во время испытаний автомобиль был вооружен большими пятиспицевыми дисками, обутыми в «резину» Michelin.