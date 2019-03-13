Первый кроссовер Genesis вывели на дорожные испытания

Премиальный корейский бренд Genesis готовит к серии свой первый кроссовер, построенный на основе прототипа GV80 Fuel Cell: он дебютировал в 2017 году на мотор-шоу в Нью-Йорке. Новейший «паркетник» 2020 модельного года, закутанный в непроницаемый камуфляж, попал во время зимних дорожных тестов в прицелы шпионских фотокамер.
Кроссовер Genesis GV80, по некоторым данным, не будет отличаться огромными размерами. Автомобиль навяжет конкуренцию BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.
Хоть на фото, опубликованных изданием Carscoops, многое разглядеть не удается, все же вполне отчетливао видно, что модель получит массивную фальшрадиаторную решетку в одном стиле с обновленным седаном G90. Оформление многоэтажной головной оптики будет таким же, как и у прототипа.
Кроме того, автомобиль получит ниспадающую к корме крышу с рейлингами, большие боковые зеркала, разместившиеся на дверях, и выхлопную систему с парой патрубков. Стоит отметить, что во время испытаний автомобиль был вооружен большими пятиспицевыми дисками, обутыми в «резину» Michelin.
О технических характеристиках производитель пока хранит молчание. Ожидается, что авто построят на одной платформе с Genesis G80 и оснастят бензиновыми моторами V6 и V8. Возможно это будут уже известные 3,3-литровый агрегат мощностью 365 л. с. и 420-сильный движок объемом 5 л.
Кстати, в продуктовой линейке Genesis в свое время анонсировали не один кроссовер, а два. Так что, не стоит исключать, что довольно скоро мы увидим на тестах второй «паркетник» — побольше.