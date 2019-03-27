Три опасных ошибки при замене в авто зимней резины на летнюю

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Весеннее солнце начало припекать. В больших городах снега становиться все меньше, а сухого асфальта — больше. Чтобы сохранить шипы на своих шинах, многие автомобилисты спешат сменить зимнюю резину на летнюю, не задумываясь о последствиях такой рачительности.
Мирон Горин

Начнем с азов. Переходить с летней резины на зимнюю необходимо, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже +5—7 градусов. Соответственно, менять зимнюю резину на летнюю, необходимо, когда среднесуточная температура превышает рубеж в +5—7 градусов.

Резиновая смесь, из которой изготовлены летние и зимние шины — разная. И создается с учетом, в том числе, температурных режимов, в которых шина ведет себя определенным образом. Вы можете не учесть температуру дорожного полотна, которое весной прогревается дольше, чем воздух, а также тот факт, что теплые весенние деньки, почти всегда сопровождаются ночными заморозками.

Таким образом, «переобувшись» слишком рано, вы удваиваете свои шансы попасть в аварийную ситуацию. Поэтому, не бойтесь за шипы на своих шинах, с ними ничего не случится, если вы поменяете резину на неделю-другую позже.

После смены шин сход-развал многие водители предпочитают не делать. Однако это будет вовсе не лишним при определенных условиях. Есть такое понятие, как «плечо обката» — это расстояние между центром пятна контакта и осью поворота колеса на дорожном покрытии. Так вот: если ваши летние и зимние шины имеют разные размеры, а диски разный вылет, то «плечо обката» изменится всенепременно. А значит, сход-развал обязателен.

В противном случае может ощущаться биение в руле и сократиться ресурс ступичных подшипников и элементов подвески в виду увеличения нагрузок. Если же размеры летних и зимних шин совпадают, и вы используете всего один комплект дисков, то делать развал-схождение всякий раз, когда меняете резину, необязательно.

Ну и третья ошибка — хранение резины. Сваливать резину, как вам заблагорассудиться и где попало — преступление! При неправильном хранении шины могут деформироваться, после чего их можно отвезти в пункт приема старых покрышек или на дачную клумбу.

Помните: хранить резину на дисках нужно в прохладном и темном месте в подвешенном состоянии, либо в стопке, а шины без дисков в их рабочем положении — стоя. И не забудьте отметить местоположение каждой шины (сторону и ось) — это обеспечит более равномерный износ покрышек.

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27 марта 2019
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