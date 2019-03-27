Три опасных ошибки при замене в авто зимней резины на летнюю

Начнем с азов. Переходить с летней резины на зимнюю необходимо, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже +5—7 градусов. Соответственно, менять зимнюю резину на летнюю, необходимо, когда среднесуточная температура превышает рубеж в +5—7 градусов.

Резиновая смесь, из которой изготовлены летние и зимние шины — разная. И создается с учетом, в том числе, температурных режимов, в которых шина ведет себя определенным образом. Вы можете не учесть температуру дорожного полотна, которое весной прогревается дольше, чем воздух, а также тот факт, что теплые весенние деньки, почти всегда сопровождаются ночными заморозками.

Таким образом, «переобувшись» слишком рано, вы удваиваете свои шансы попасть в аварийную ситуацию. Поэтому, не бойтесь за шипы на своих шинах, с ними ничего не случится, если вы поменяете резину на неделю-другую позже.