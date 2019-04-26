Ford на прощание снизил цены на сервисное обслуживание

Как сообщила пресс-служба Ford, «вкусные» расценки распространяются на диагностику кондиционера: в нее входит проверка рабочего давления, а также отслеживание утечек и дозаправка. Кроме того, спеццены установлены на чистку системы кондиционирования, замену салонного фильтра и замену моторного масла.

Привлекательный прайс прикрутили и к некоторым автомобильных аксессуарам. Причем выгодные предложения распространяются не только на «легковушки», но и на коммерческие авто, продающиеся сейчас в России.

Стоит напомнить, что в начале апреля компания Ford Sollers объявила о небывалом снижении цен на большую часть продуктовой линейки бренда. Нетронутым остались прайс-листы только на седан Ford Mondeo, маленький кроссовер EcoSport и вэн Tourneo Custom. Fiesta тогда подешевела на 75 000 рублей, Focus и Kuga сбросили сразу по 175 000 рублей. А Ford Explorer теперь можно приобрести на 400 000 дешевле.