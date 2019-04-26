У кого преимущество при встречном разъезде на узком спуске

Следовательно, каждый из них устанавливается с противоположных сторон узкого участка, и в обоих случаях красная стрелка обозначает того, кто должен уступить дорогу. Об этом почему-то многие водители частенько забывают.

Если речь идет об узких участках дорог на склоне, то при отсутствии указанных знаков, регулирующих встречный разъезд, обычно устанавливаются знаки 1.13 и 1.14 «Крутой спуск» и «Крутой подъем». При их наличии уступить должен водитель машины, движущейся на спуск (пункт 11.7 ПДД). И это тоже вполне логично, поскольку тому, кто едет в гору, по понятным причинам трогаться после остановки труднее, чем тому, кто катится вниз.

Когда на проезжей части с уклоном отсутствуют знаки «Крутой спуск», «Крутой подъем» и «Преимущество встречного движения», то пропускать придется тому водителю, на чьей стороне препятствие. А если дорога сама по себе узкая, то придется разъезжаться по обоюдному согласию. Обычно в такой ситуации водители по умолчанию следуют правилу, при котором уступает тот, кто едет вниз.