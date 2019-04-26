У кого преимущество при встречном разъезде на узком спуске

Всю европейскую часть России занимают равнина, и крутые спуски у нас встречаются гораздо реже, чем, например, в горных районах Северного Кавказа. Однако и в наших краях иногда попадаются узкие дорожки на склонах, где с трудом разъезжаются встречные автомобили. У кого в такой ситуации преимущество, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Исходя из элементарной логики и согласно правилам дорожного движения, если на обычной дороге встречный разъезд затруднен, то уступать путь должен тот водитель, на стороне которого оказалось препятствие. То есть, если мою полосу наполовину преграждает припаркованная машина, то, естественно, я должен перед ней остановиться и пропустить встречный автомобиль.
На узких участках дорог движение встречного транспорта обычно регулируется соответствующими знаками с изображением красных и черных стрелок — 2.6 и 2.7 «Преимущество встречного движения». Первый из них — с белым фоном в красной окружности — предписывает водителю остановиться и пропустить встречную машину. Второй — квадратной формы с синим фоном — наоборот дает транспорту преимущество движения при разъезде.
Следовательно, каждый из них устанавливается с противоположных сторон узкого участка, и в обоих случаях красная стрелка обозначает того, кто должен уступить дорогу. Об этом почему-то многие водители частенько забывают.
Если речь идет об узких участках дорог на склоне, то при отсутствии указанных знаков, регулирующих встречный разъезд, обычно устанавливаются знаки 1.13 и 1.14 «Крутой спуск» и «Крутой подъем». При их наличии уступить должен водитель машины, движущейся на спуск (пункт 11.7 ПДД). И это тоже вполне логично, поскольку тому, кто едет в гору, по понятным причинам трогаться после остановки труднее, чем тому, кто катится вниз.
Когда на проезжей части с уклоном отсутствуют знаки «Крутой спуск», «Крутой подъем» и «Преимущество встречного движения», то пропускать придется тому водителю, на чьей стороне препятствие. А если дорога сама по себе узкая, то придется разъезжаться по обоюдному согласию. Обычно в такой ситуации водители по умолчанию следуют правилу, при котором уступает тот, кто едет вниз.