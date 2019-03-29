Сколько в российском автопарке автомобилей Ford

Фото: Ford
Компания Ford — первый зарубежный бренд, построивший на территории России производство своих авто, покидает отечественный рынок. Какой же автопарк оставляют после себя американцы. Аналитики подсчитали все автомобили марки, катающиеся по нашим дорогам.
Светлана Ермолаева

Из 43,5 млн. легковушек, зарегистрированных в РФ на начало года, 1 389 300 экземпляров — это автомобили Ford, а проще говоря, на эту марку приходится 3,2% от общего числа легковых машин. Кстати, наибольшая концентрация — около 1 млн. — «американцев» оказалась в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, а также в Поволжье.

Если взглянуть на региональную статистику, то больше всего «Фордов» поселилось в Москве и области (22,3%). На втором месте по численности — Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем в 9,8%. На третьей строчке прописался Краснодарский край (4,1%). За ним следует Свердловская область (3,3%), а первую пятерку, по сообщению агентства «Автостат», замыкает Ростовский регион (3%).

Стоит отметить, что в российском автопарке найдется около 60 наименований моделей, но основную долю (80%) занимают авто всего пяти: Ford Focus (737 200 автомобилей, 53,1%), Mondeo (140 000 машин, 10,1%), Fusion (118 200 единиц, 8,5%), Kuga (78 800 штук, 5,7%) и Fiesta (58 400 экземпляров, 4,2%). Кстати, четыре из них (кроме Fusion) пока продолжают продаваться и сейчас.

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29 марта 2019
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