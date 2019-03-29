Сколько в российском автопарке автомобилей Ford

Из 43,5 млн. легковушек, зарегистрированных в РФ на начало года, 1 389 300 экземпляров — это автомобили Ford, а проще говоря, на эту марку приходится 3,2% от общего числа легковых машин. Кстати, наибольшая концентрация — около 1 млн. — «американцев» оказалась в Центральном и Северо-Западном федеральном округах, а также в Поволжье.

Если взглянуть на региональную статистику, то больше всего «Фордов» поселилось в Москве и области (22,3%). На втором месте по численности — Санкт-Петербург и Ленинградская область с показателем в 9,8%. На третьей строчке прописался Краснодарский край (4,1%). За ним следует Свердловская область (3,3%), а первую пятерку, по сообщению агентства «Автостат», замыкает Ростовский регион (3%).

Стоит отметить, что в российском автопарке найдется около 60 наименований моделей, но основную долю (80%) занимают авто всего пяти: Ford Focus (737 200 автомобилей, 53,1%), Mondeo (140 000 машин, 10,1%), Fusion (118 200 единиц, 8,5%), Kuga (78 800 штук, 5,7%) и Fiesta (58 400 экземпляров, 4,2%). Кстати, четыре из них (кроме Fusion) пока продолжают продаваться и сейчас.