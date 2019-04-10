Длительный тест Ford EcoSport: эко — меньше, спорта — больше

Фото: Денис Халфин
Смешной, но добрый американский «паркетник» решил убраться восвояси. Вот только быстро из России ему не убежать. Стока хватит, как минимум, до осени. А значит есть еще время присмотреться к младшему представителю семейства кроссоверов с голубым овалом.
Алексей Гусев

Несколько лет назад автор этих строк участвовал в тест-драйве первого поколения только появившегося тогда Ford EcoSport по извилистым дорогам солнечной Грузии.

Тогда, воодушевленные выводом на российский рынок доступного кроссовера «фордовцы», еще не помышляли об уходе с нашего рынка, а бойко соорудили линию по сборке EcoSport в Татарстане и стали активно клепать бюджетники, ранее доступные лишь странам так называемого третьего мира.

Коллеги-автожурналисты слегка удивленно переглядывались: 800 000 рублей за базовую версию? Мятежного Крыма тогда еще в составе РФ не было…

Но времена нынче изменились. И вот уже цена на недорогой EcoSport стартует с 1 079 000 рублей за стандартную переднеприводную версию, зато машине сделали «круговую подтяжку», причесав ее облик под современные реалии, правда неказистое запасное колесо в чехле никуда не исчезло, так что для открывания/закрывания ставшей тяжеленной задней двери по прежнему придется прилагать определенные усилия.

А вот крохотная кнопочка, интегрированная в задний правый фонарь и отвечающая за операцию «отворения» заветного багажного отсека, выглядит вполне себе интеллигентно, хоть и придется слегка запачкать руку. Если же не рассчитать и приложить слишком большое усилие при закрывании пятой двери, то сильный удар заставит EcoSport содрогнуться всем своим несущим кузовом.

Тем не менее, в целом слегка подретушированный дизайн обновленного Ford EcoSport смотрится органично и современно, даже можно сказать, что этот малыш притягивает к себе взгляд, особенно в очень красивом фирменном цвете Deep Blue Impact.

Внутри же EcoSport хоть и не блещет показной роскошью, зато вполне может порадовать эргономичностью — большой монитор по центру, на который выводится вся необходимая информация, тактильно понятный климат-контроль, удобный мультируль комфортного размера, традиционная хорошо читаемая приборная панель, обновленная мультимедийная система SYNC 3, поедающая и «яблоки», и «андроиды».

Однако задним пассажирам придется несладко в зоне ног, особенно если впереди сидят рослые ездоки. Да и крохотный багажничек на 354 литра вряд ли будет способствовать дальним путешествиям, в него с трудом влезет большой чемодан. Зато на пикник одним днем съездить можно.

Впрочем, всякие там разные USB-Bluetooth девайсы — это все больше про продвинутую молодежь, нам же гораздо более интересно взаимодействие нового 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя Dragon мощностью 123 л. с. и классического 6-ступенчатого «автомата».

Этот мотор легко довольствуется 92-м бензином, да и заявленный аппетит у него чрезвычайно скромен. Правда конкретно в моем случае, а тест проходил по городу и постоянно в спортивном режиме, EcoSport поедал 11 литров. Но это при максимально возможной в рамках правил динамичной езде.

Есть еще один нюанс: новый трехцилиндровый моторчик Dragon доступен только для переднеприводных комплектаций, зато его небольшой вес и хорошая тяга в среднем диапазоне придает машинке весьма позитивную динамику. Как водится, силовой агрегат заметно оживляется после 3000 оборотов в минуту, правда и шум от его работы уже становится слышен. При том, что шумоизоляция в целом у Ford EcoSport неплохая.

Для любителей блюда погорячее есть полноприводная версия с 2,0-литровым мотором на 148 лошадок с увеличенной степенью сжатия и высоким крутящим моментом.

Не нужно питать иллюзий и ошибочно полагать, что Ford EcoSport — полноценный кроссовер и ему подвластны чуть ли не все стихии. Да, в топовом исполнении модель имеет подключаемый полный привод, да и 200 мм дорожный просвет выглядит довольно солидно для городского автомобиля, но не следует требовать от этой машины невозможного: легкая грунтовка да городские бордюры — вот, пожалуй, и весь предел возможностей EcoSport.

Все-таки этот тинейджер создан для города, где он чувствует себя в своей тарелке, да и девушкам такая машинка наверняка придется по вкусу. Особенно тем девушкам, которые любят слегка придавить «гашетку», тем более, что задорный нрав EcoSport усиливается за счет вполне себе пикантного рулевого управления.

В общем, пока «ЭкоСпорт» не успел покинуть наши просторы, вперед — есть смысл поторговаться с дилерами. А то еще чуть-чуть, и коли захочется лицезреть голубой овал с надписью Ford на решетке радиатора, придется ездить исключительно на фургоне Transit…

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10 апреля 2019
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