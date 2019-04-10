Длительный тест Ford EcoSport: эко — меньше, спорта — больше

Несколько лет назад автор этих строк участвовал в тест-драйве первого поколения только появившегося тогда Ford EcoSport по извилистым дорогам солнечной Грузии.

Тогда, воодушевленные выводом на российский рынок доступного кроссовера «фордовцы», еще не помышляли об уходе с нашего рынка, а бойко соорудили линию по сборке EcoSport в Татарстане и стали активно клепать бюджетники, ранее доступные лишь странам так называемого третьего мира.

Коллеги-автожурналисты слегка удивленно переглядывались: 800 000 рублей за базовую версию? Мятежного Крыма тогда еще в составе РФ не было…