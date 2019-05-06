Skoda подготовила майское спецпредложение для покупателей

Фото: Skoda
Компания Skoda до конца мая предлагает ряд спецпредложений для покупателей, распространяющихся на все модели российской линейки бренда 2019 года выпуска. Наибольшая скидка доступна при приобретении кроссовера Kodiaq.
Светлана Ермолаева

Покупатели, нацелившиеся на покупку самого популярного автомобиля бренда — Skoda Octavia, могут сэкономить до 187 000 рублей. Компактный лифтбэк Rapid обойдется дешевле на 143 000, флагманский Superb — на 175 000 «целковых», а «паркетник» Kodiaq можно взять с выгодой в 206 000 «деревянных».

Кредитные программы Skoda в последний весенний месяц также предлагаются с особенными условиями. Для свежеиспеченных владельцев Octavia и Kodiaq предусмотренспецтариф КАСКО. По программе Trade-in в мае тоже действует спецрасценки.

Напомним, что ближе к концу года отечественный рынок обогатится еще одной моделью Skoda: компактным кроссовером Skoda Karoq начнут собирать на мощностях нижегородского автозавода. Эта относительно свежая модель была впервые представленная в 2017 году на моторшоу во Франкфурте. Кроссовер, построенный на «тележке» MQB, уже доступен европейским потребителям.

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6 мая 2019
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