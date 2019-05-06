Skoda подготовила майское спецпредложение для покупателей

Покупатели, нацелившиеся на покупку самого популярного автомобиля бренда — Skoda Octavia, могут сэкономить до 187 000 рублей. Компактный лифтбэк Rapid обойдется дешевле на 143 000, флагманский Superb — на 175 000 «целковых», а «паркетник» Kodiaq можно взять с выгодой в 206 000 «деревянных».

Кредитные программы Skoda в последний весенний месяц также предлагаются с особенными условиями. Для свежеиспеченных владельцев Octavia и Kodiaq предусмотренспецтариф КАСКО. По программе Trade-in в мае тоже действует спецрасценки.

Напомним, что ближе к концу года отечественный рынок обогатится еще одной моделью Skoda: компактным кроссовером Skoda Karoq начнут собирать на мощностях нижегородского автозавода. Эта относительно свежая модель была впервые представленная в 2017 году на моторшоу во Франкфурте. Кроссовер, построенный на «тележке» MQB, уже доступен европейским потребителям.