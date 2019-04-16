Сколько автомобилей выпустила Skoda за всю историю

По словам члена совета директоров Skoda Бернхарда Майера, последние пять оказались наиболее ударными для бренда: за это время компания реализовала более 5,5 млн. авто — около четверти от всех собранных с начала истории бренда (с 1905-го года) транспорных средств.

Интересно, что в Китае чешский производитель начал продавать авто еще в 1936-м. Повторный выход бренда на этот многообещающий рынок произошел в 2007-м, 12 лет назад На сегодняшний день КНР — крупнейший рынок для марки.

Сейчас компания Skoda собирает свои автомобили на 16 производственных площадках в девяти странах мира. В России «легковушки» Skoda выпускают в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ» и под Калугой на заводе концерна Volkswagen. На данный момент отечественным потребителям предлагается четыре чешские модели: лифтбэки Rapid, Octavia, Superb и кроссовер Kodiaq. К концу года в Нижнем Новгороде начнут собирать еще один «паркетник» — компактный Skoda Karoq, и где-то в будущем еще маячит субкомпактный Kamiq.