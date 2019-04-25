Как съезд на грунтовую дорогу может обернуться конфискацией машины

Самая неприятная ситуация, которая подстерегает выехавшего на природу автовладельца, может окончиться не только штрафом, но и конфискацией машины!

Мало кто из автомобилистов знает о существовании статьи 8.39. КоАП — «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Она грозит нарушителям штрафом от 3 000 – 4 000 рублей с «конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой»!

То есть, теоретически и машину могут отобрать! Между тем, нарушение «правил использования» для автомобилиста может заключаться всего лишь во въезде на особо охраняемую территорию: природный заповедник, национальный парк, природный парк, государственный парк, памятник природы, дендрологический парки.

На самом деле, памятником природы может оказаться даже живописная рощица, в который вы с семьей привыкли ездить на шашлычки. Просто в какой-то момент на вас там наткнется инспектор лесоохраны и — «распишитесь в протоколе».