Как съезд на грунтовую дорогу может обернуться конфискацией машины

В начале теплого сезона изголодавшиеся по природе горожане начинают массово выезжать из населенных пунктов, чтобы пожевать жаренное мясо, сидя на травке и слушая пение птиц. Одновременно у инспекторов различных природоохранных организаций наступает сезон массового оформления штрафов.
Максим Строкер

Самая неприятная ситуация, которая подстерегает выехавшего на природу автовладельца, может окончиться не только штрафом, но и конфискацией машины!

Мало кто из автомобилистов знает о существовании статьи 8.39. КоАП — «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях». Она грозит нарушителям штрафом от 3 000 – 4 000 рублей с «конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой»!

То есть, теоретически и машину могут отобрать! Между тем, нарушение «правил использования» для автомобилиста может заключаться всего лишь во въезде на особо охраняемую территорию: природный заповедник, национальный парк, природный парк, государственный парк, памятник природы, дендрологический парки.

На самом деле, памятником природы может оказаться даже живописная рощица, в который вы с семьей привыкли ездить на шашлычки. Просто в какой-то момент на вас там наткнется инспектор лесоохраны и — «распишитесь в протоколе».

А если в вашем регионе введен особый противопожарный режим, то въезд в совершенно обычный, никакой не заповедный и не особо охраняемый лесной массив может окончиться точно так же — 8.39. КоАП.

Какой же выезд на природу — и без костра, мангала с шашлыком и тому подобного?! И тут нас ждет еще одна «засада» — нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Именно так называется еще одна статья в КоАП — номер 8.32. «Правила» эти, по большому счету, сводятся к одному: разводить огонь в лесу можно только вдали от деревьев (!) и обязательно на площадке, по периметру которой вскопана полоса земли не уже 50 сантиметров! И никак иначе.

Причем, в законе никак не расшифровывается понятие «разведение костра». Теоретически, под это понятие можно подвести не только костер, но и горящий мангал. При этом нарушителям закона грозит штраф 1500—3000 рублей. А если дело происходит в «лесопарковом зеленом поясе», то санкция увеличивается до 4000—5000 рублей!

Третья неприятность, подстерегающая владельца машины на природе, связана с нахождением машины возле воды. Каждый автомобилист, решившийся на такое должен знать, что Водный кодекс запрещает «движение и стоянку транспортных средств» вне дорог с твердым покрытием и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, в пределах водоохранной зоны водоема.

Сразу скажем, что проселочная грунтовка за «дорогу» в таком случае не считается. Что же касается «водоохранной зоны», то ею считается пространство шириной не менее 50 метров вглубь суши от берега даже мелкого ручейка или прудика. А для реки типа Москвы-реки она составляет уже 200 метров — даже в верховьях, где ее можно перейти вброд за пару шагов!

Для нарушителей, пересекающих на машине границу водоохранной зоны, приготовлен штраф3000—4500 рублей. Составление протоколов по этой статье в популярных местах «дикого» отдыха на природе становится для природоохранных инспекторов практически основным видом деятельности.

Штамповать подобные постановления куда проще, безопаснее и полезнее для отчетности, чем гоняться за браконьерами или «воевать» с владельцами предприятий, сливающих в речки всякую отраву.

штрафы, суд, ПДД, КоАП, ГИБДД
5 мая 2019
2