Renault подняла цены сразу на пять моделей

Автомобили Renault увеличили прайсы, пусть и незначительно — всего на 1000 — 9000 рублей — но уже не впервые в текущем году. В последний раз скачок зафиксировали в марте.

Итак, отныне Renault Duster в базовой комплектации с бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., сочетающимся с пятиступенчатой «механикой» и системой переднего привода, обойдется в 714 000 рублей. Напомним, что в арсенале кроссовера имеется 143-сильный двигатель объемом 2 л и дизель с отдачей в 109 «лошадей».

Седаны Logan и вседорожный Logan Stepway теперь оцениваются в 569 000 и 684 990 «целковых» соответственно. А забрать от дилера хетчбэки Sandero и Sandero Stepway можно за 569 000 и 727 990 рублей, как рассказали специалисты издания «Цена Авто».

Кстати, в семействе Stepway случилось пополнение: накануне французы начали принимать заказы на пассажирский фургон Renault Dokker Stepway с практичными защитными пластиковыми молдингами, рейлингами на крыше и с расширенными колесными арками. В общем всем тем, что присуще авто этой серии.