В Россию приехал Renault Duster в новой версии

Автомобиль Renault Duster Adventure обзавелся пластиковыми расширителями арок и боковыми молдингами. Кроме того, такой кроссовер предложен с новым оттенком кузова — темно-серым металликом, и комплектуется черными 16-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна. Еще покупателей порадует штатная тонировка задних стекол.

Кстати, название версии, кроме как на заднем крыле, можно увидеть на хромированной накладке на заднем бампере и на комбинированной обивке кресел. Кстати, в списке оснащения найдется новая аудиосистема Radio Connect, а за доплату можно получить свежий мультимедийный комплекс MediaNav 4.0 с поддержкой интерфейсов AndroidAuto и Apple CarPlay для интеграции со смартфонами.