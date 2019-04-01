В Россию приехал Renault Duster в новой версии

Французы решили порадовать российских любителей автомобильных путешествий и активного досуга кроссовером Renault Duster в новой лимитированной спецверсии Adventure. Доработанный «паркетник» отличается дополнительной защитой кузова, шильдиком с названием версии на борту и некоторыми другими элементами дизайна.
Автомобиль Renault Duster Adventure обзавелся пластиковыми расширителями арок и боковыми молдингами. Кроме того, такой кроссовер предложен с новым оттенком кузова — темно-серым металликом, и комплектуется черными 16-дюймовыми легкосплавными дисками оригинального дизайна. Еще покупателей порадует штатная тонировка задних стекол.
Кстати, название версии, кроме как на заднем крыле, можно увидеть на хромированной накладке на заднем бампере и на комбинированной обивке кресел. Кстати, в списке оснащения найдется новая аудиосистема Radio Connect, а за доплату можно получить свежий мультимедийный комплекс MediaNav 4.0 с поддержкой интерфейсов AndroidAuto и Apple CarPlay для интеграции со смартфонами.
Приобрести Duster Adventure можно с любым мотором из линейки — на выбор: с бензиновым мощностью 114 или 143 л. с., а также со 109-сильным дизелем. Двигатели сочетаются либо с пятиступенчатой, либо с шестискоростной «механикой», либо с четырехдиапазонной АКП. Привод — передний или полный.
Сколькими экземплярами Duster Adventure ограничены поступления к продавцам, производитель умалчивает. Ценник на новинку стартует от 1 032 990 рублей. Напомним для сравнения, что прейскурант на модель начинается от 674 000 «целковых».