В России прибавили в цене четыре модели Renault

От 10 000 до 14 000 рублей в зависимости от комплектации прибавили в цене седаны Renault Logan и Logan Stepway, а также хетчбэки Sandero и Sandero Stepway 2019 года выпуска.

Отныне покупка «Логана» или «Сандеро» выльется минимум в 564 000 рублей, «четырехдверка» с увеличенным дорожным просветом обойдется в 675 990, а Renault Sandero Stepway оценивается в 722 990 «целковых». Кстати, авто, сошедшие с конвейера в прошлом году сохранили свой прежний прейскурант, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что в арсенале всех четырех моделей найдутся бензиновые моторы мощностью 82 или 113 л. с., работающие вместе с пятиступенчатой механической коробкой передач. Есть двигатель, развивающий до 102 «лошадей», совмещенный с четырехскоростным «автоматом». Привод всегда — передний.

Кстати, последний раз Logan и Sandero дорожали еще осенью: тога ценники поднялись на 10 000 рублей. А вот вседорожные модели дорожают впервые: на рынке — это новые игроки, пополнившие продуктовую линейку в конце прошлого года.