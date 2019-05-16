Как получить компенсацию по ОСАГО, если страховщик обанкротился

Ситуаций, при которых страховые компании отказывают в выплатах по ОСАГО не счесть. Однако мало кто знает, что во многих из них на получение возмещения за причиненный ущерб рассчитывать все-таки можно. В каких случаях за свою копеечку стоит побороться, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

Один из самых распространенных случаев, когда граждане могут остаться без компенсации — банкротство страховщика или отзыв у него лицензии. На днях, например, регулятор лишил права заниматься автогражданкой такие крупные компании НАСКО и «Респект». Однако, как сообщает ресурс «ТриБолта», это совсем не значит, что пострадавшим в авариях от лиц, застраховнных в этих фирмах (и еще 127-и таких же, лишенных лицензий), не на что рассчитывать. Пусть и после долгих проволочек, но свою компенсацию попавшие в беду люди все-таки получит! Для этого всего-то нужно подать заявление в Российский союз автостраховщиков (РСА).

Удивительно, но мало кто из моторизованных россиян знает, что в РСА с незапамятных времен существует так называемый компенсационный фонд на такие вот случаи. Из него и выплачивают пострадавшим деньги вместо компаний, ушедших с рынка по причине отзыва лицензии или банкротства. Главное, чтобы у виновника был реальный полис ОСАГО. В противном случае, действительно, страховщики ничем помочь не смогут и с аварийщиком придется судиться, если он добровольно не захочет возместить ущерб.

Фото a.d-cd.net

И хотя бюрократические страховые проволочки затянут получение компенсации от РСА месяца на три-четыре, но денежки-то все-равно будут выплачены. В общем, соседу еще повезло, что аварийщик оказался честным человеком и не сбежал трусливо и подло с места ДТП. Вот тут была бы действительно беда, поскольку по нашим кривым законам в случаях, когда виновник скрывается с места дорожного ЧП, пострадавшим потери по «железу» действительно не компенсируются — тут РСА из того же фонда компенсирует только вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего.

И это реально проблема, поскольку число подлецов, убегающих с места аварии, год от года становится все больше. Так, по статистике ГИБДД, сегодня водители скрываются с каждого четвертого ДТП! При этом наша полиция действует настолько эффективно, что разыскивает менее половины сбежавших.

Короче говоря, учитывая и этот факт, и то, что почти 2 млн. автовладельцев ездят нынче без полисов «автогражданки» или с «левым» ОСАГО, имеет смысл покупать полисы КАСКО. Да, дорого. Да, эта страховка может и не пригодиться. Но не дай Бог, если дорога вдруг столкнет вас с трусом и негодяем…

ОСАГО, КАСКО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, возмещение ущерба, авария, ДТП
16 мая 2019
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