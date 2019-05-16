Как получить компенсацию по ОСАГО, если страховщик обанкротился

Один из самых распространенных случаев, когда граждане могут остаться без компенсации — банкротство страховщика или отзыв у него лицензии. На днях, например, регулятор лишил права заниматься автогражданкой такие крупные компании НАСКО и «Респект». Однако, как сообщает ресурс «ТриБолта», это совсем не значит, что пострадавшим в авариях от лиц, застраховнных в этих фирмах (и еще 127-и таких же, лишенных лицензий), не на что рассчитывать. Пусть и после долгих проволочек, но свою компенсацию попавшие в беду люди все-таки получит! Для этого всего-то нужно подать заявление в Российский союз автостраховщиков (РСА).

Удивительно, но мало кто из моторизованных россиян знает, что в РСА с незапамятных времен существует так называемый компенсационный фонд на такие вот случаи. Из него и выплачивают пострадавшим деньги вместо компаний, ушедших с рынка по причине отзыва лицензии или банкротства. Главное, чтобы у виновника был реальный полис ОСАГО. В противном случае, действительно, страховщики ничем помочь не смогут и с аварийщиком придется судиться, если он добровольно не захочет возместить ущерб.