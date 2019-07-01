Немцы изменили российские цены на Volkswagen Amarok

Стала доступнее одна из комплектаций Double Cab специальной серии Dark Label. Теперь пикап с 3-литровым двигателем мощностью 224 л. с. можно приобрести за 3 249 300 ₽, что на 77 800 ₽ дешевле предыдущей цены. К тому же, модификация Dark Label пополнилась еще одной версией с 2-литровым 140-сильным мотором стооимостью 3 006 300 ₽.

На 148 000 рублей подешевела и топовая комплектация Aventura с тем же силовым агрегатом, которая теперь обойдется в 3 778 800 ₽. В свою очередь версия Canyon, наоборот, «потяжелела» и доступна по цене от 3 453 300 до 3 627 200 ₽. Такие пикапы предлагаются на выбор с двигателями объемом 2 или 3 л и мощностью 180 или 224 л. с.

В то же время базовая цена на Volkswagen Amarok по прежнему составляет 2 428 700 ₽ за версию Trendline с 2-литровым мотором мощностью 140 л. с. Как сообщает сайт «Цена-Авто», предыдущее повышение цен на немецкий пикап случилось в январе, когда подорожали сразу шесть моделей Volkswagen.