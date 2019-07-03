Как выросла за год средняя цена на новый автомобиль в России

Средняя цена на легковую машину «только что с конвейера», подсчитанная по итогам последних пяти месяцев, доросла до 1 518 700 рублей. Этот показатель оказался на 9,9% выше, чем цифры годичной давности.

Причем усредненный прайс исключительно для иномарок оказался почти на 250 000 больше — 1 776 900 рублей. Здесь скачок оказался немного значительнее — +11,1%. «Легковушку» отечественного производства оценили в 660 500 «целковых» (+8,2%).

Стоит добавить, что средневзвешенная цена специалистами агентства «Автостат» рассчитывалась из средней стоимости авто с учетом объемов продаж.

Напомним, что с января по май на российском рынке было реализовано 692 870 новеньких машин, что на 2,2% ниже, чем годом ранее. Чаше всего наши соотечественники выбирали бюджетные автомобили «вазовского» производства: «Лады» разлетелись тиражом в 28 739 экземпляров (+0,4%). А самыми популярными иномарками по-прежнему остались KIA (19 461 единиц, −1%).