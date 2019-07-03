Какие подержанные иномарки чаще всего требуют ремонта

Фото: LADA
Чтобы выбрать себе надежный подержанный автомобиль, покупатели в первую очередь читают отзывы. Но и статистика, пожалуй, в этом вопросе лишней не будет: специалисты составили ТОП-10 моделей, чаще остальных нуждающихся в ремонте.
Светлана Ермолаева

На вершине анти-рейтинга уверенно прописалась LADA Priora. Как оказалось, на долю «россиянки» пришлось 13% от всех ремонтируемых автомобилей. Напомним, что производство ненадежной волжской модели наладили в 2007 году, а полностью свернули — в 2018-м. Сейчас авто представлено только на вторичном рынке.

Второе место занял американский Ford Focus с показателем в 9%. Кстати, здесь стоит учитывать, что обе модели — самые продаваемые на вторичном рынке. Так что, частота посещений автосервисов в этом случае зависит также и от количества авто, «гуляющих» на рынке.

  • На фото Ford Focus 2003 модельного года
  • На фото KIA cee'd 2010 модельного года

Тройку лидеров замыкает KIA cee’d (6%). Да-да, «корейцы» хворают не сильно реже хедлайнеров.

Четвертым и пятым пунктом идут ВАЗ-2114 (5,5%), она же LADA Samara, и LADA Kalina (4%) соответственно. Далее с шестого по десятое места достались Renault Logan (2,7%), Daewoo Nexia (2,5 %), KIA Cerato (2,3%), Opel Astra (2,27%) и Skoda Octavia (2,25%).

Отметим, что эти сведения эксперты он-лайн агрегатора автосервисов Uremont собирали на протяжении 2017 и 2018 гг., подсчитывая обращения автолюбителей.

Кстати, в противовес этому хит-параду можно привести пример другого списка: в нем британцы представили десятку самых надежных «легковушек» с пробегом, собирая отзывы автовладельцев. Причем большинство победителей можно найти и на российской «вторичке».

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3 июля 2019
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