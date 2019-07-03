Какие подержанные иномарки чаще всего требуют ремонта

На вершине анти-рейтинга уверенно прописалась LADA Priora. Как оказалось, на долю «россиянки» пришлось 13% от всех ремонтируемых автомобилей. Напомним, что производство ненадежной волжской модели наладили в 2007 году, а полностью свернули — в 2018-м. Сейчас авто представлено только на вторичном рынке.

Второе место занял американский Ford Focus с показателем в 9%. Кстати, здесь стоит учитывать, что обе модели — самые продаваемые на вторичном рынке. Так что, частота посещений автосервисов в этом случае зависит также и от количества авто, «гуляющих» на рынке.