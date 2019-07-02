Названы самые дешевые автомобили на российском рынке

Аналитики, «прошерстив» прейскуранты всех автобрендов, представленных на российском рынке, составили довольно любопытный рейтинг. Встречайте — десятка «легковушек» с самым маленьким средневзвешенным ценником.
Вершину хит-парада занял лидер отечественных продаж — LADA Granta со средней ценой в 522 900 рублей. Напомним, что с начала года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, волжский бестселлер разлетелся тиражом в 143 418 экземпляров.
Вторая строчка досталась седану Datsun on-DO с прайсом в 529 900. По объему реализации бюджетный «японец» занял 28 место. Первую тройку замыкает LADA 4x4: народный внедорожник оценивается в 563 800 рублей (14 пункт в общем рейтинге популярности).
Четвертое и пятое места занимают два хетчбэка — Datsun mi-DO с ценником в 617 700 рублей (77 место) и Renault Sandero средней стоимостью 690 100 «целковых» (15 строка). Шестым пунктом следует Renault Logan (699 100 рублей, 10 место по итогам первых пяти месяцев года), а седьмым — универсал LADA Largus (704 000 ₽, 7 номер), по данным агентства «Автостат».
Далее по порядку следуют китайские «четырехдверка» Lifan Solano (706 800 рублей) и кроссовер Lifan X50 (737 500 «деревянных»). На десятом месте поселился УАЗ «Хантер» (746 800 рублей).
Стоит отметить, что специалисты вывели рейтинг и самых дорогих автомобилей, предложенных российским потребителям. По их мнению наиболее дорогостоящим авто стало спорткупе Porsche 911 GT (13,33 млн. рублей). А за ним идут Mercedes-Benz G-класса (12,28 млн.) и Mercedes-Maybach S-класса (10,15 млн. рублей).