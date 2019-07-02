Названы самые дешевые автомобили на российском рынке

Вершину хит-парада занял лидер отечественных продаж — LADA Granta со средней ценой в 522 900 рублей. Напомним, что с начала года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, волжский бестселлер разлетелся тиражом в 143 418 экземпляров.

Вторая строчка досталась седану Datsun on-DO с прайсом в 529 900. По объему реализации бюджетный «японец» занял 28 место. Первую тройку замыкает LADA 4x4: народный внедорожник оценивается в 563 800 рублей (14 пункт в общем рейтинге популярности).