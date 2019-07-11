В Росси подняли цены сразу на четыре модели KIA

Автостроитель прикрутил по 10 000 рублей к ценникам на компактный хетчбэк KIA Picanto во всех комплектациях, также на Ceed и Ceed SW — в некоторых вариантах. А представительский седан K900 отныне стал дороже сразу на 100 000.

Причем ситикар и «четырехдверка» уже увеличивали цены буквально в мае — на ту же сумму, а «Сиды» поднимали прайсы в марте — на 15 000 «целковых», как сообщает агентство «Цены Авто». Это несмотря на то, что рубль вполне стабилен, а сами автомобили собирают на российских заводах.

Итак, теперь Picanto в базе с литровым мотором мощностью 67 л. с., работающим в паре с пятиступенчатой «механикой», оценивается в 674 900 рублей. А за «малыша» с 84-сильным движком и четырехскоростным «автоматом» придется выложить 774 900 «деревянных».

«Пятидверка» KIA Ceed обойдется в 1 069 900 рублей, а универсал Ceed SW — в 1 109 900. Покупка флагманского KIA K900 выльется в 3 269 900 «деревянных». Заметим, что эта цифра вполне сопоставима с начальным ценником, например, на премиальные бизнес-седаны Mercedes E-класса (от 3 180 000 рублей) или Audi A6 (от 3 305 000).