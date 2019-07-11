«Шелковый путь-2019»: российская гонщица Анастасия Нифонтова разбилась на мотоцикле

Маршрут ралли Шелковый путь проходит по трем государствам — России, Монголии и Китай. Четвертый этап уникального ралли-марафона — круговой. Стартует в Улан-Баторе, там же и заканчивается. Протяженность — целых 470 км.

Монголия готовится к празднику Наадам, название которого переводится как «три мужских игры». Лучшие воины издавна летом соревновались в борьбе, стрельбе из лука и скачках на лошадях. Как известно — все течет, все изменяется. Сейчас к соревнованиям стали допускать женщин. А к трем играм добавилась четвертая — игра в кости «шагаайн харваа». Две команды поочередно выбивают мишени битой, причем в роли спортивных снарядов выступают позвонки верблюдов.

Этот праздник длится три дня — с 11 по 13 июля. Именно в эти дни по Монголии будут мчаться машины ралли Шелкового пути. Пятый и шестой дни ралли очень сложны для мотогонов — эти два дня ремонтировать и обслуживать мотоцикл нужно самостоятельно. За помощью к механикам обращаться запрещено.

Лидер среди мотогонов — пилот команды Monster Energy Honda Team Кевин Бенавидес — уже в самом начале этапа оказался без переднего тормоза. Кое-как доехал. Он прибыл лишь 12-м, проиграв лидеру Сэму Сандерленду на КТМ 18.5 мин. Сейчас в команде решают, как быть.