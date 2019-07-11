«Шелковый путь-2019»: российская гонщица Анастасия Нифонтова разбилась на мотоцикле

На предыдущем этапе выбыл один из основных фаворитов на победу — Язид Аль-Раджи. Четвертый этап тоже принес потери — Анастасия Нифонтова попала в аварию. Вердикт врачей — перелом ключицы. Дальше Настя, увы, не поедет. Но и это еще не все…
Маршрут ралли Шелковый путь проходит по трем государствам — России, Монголии и Китай. Четвертый этап уникального ралли-марафона — круговой. Стартует в Улан-Баторе, там же и заканчивается. Протяженность — целых 470 км.
Монголия готовится к празднику Наадам, название которого переводится как «три мужских игры». Лучшие воины издавна летом соревновались в борьбе, стрельбе из лука и скачках на лошадях. Как известно — все течет, все изменяется. Сейчас к соревнованиям стали допускать женщин. А к трем играм добавилась четвертая — игра в кости «шагаайн харваа». Две команды поочередно выбивают мишени битой, причем в роли спортивных снарядов выступают позвонки верблюдов.
Этот праздник длится три дня — с 11 по 13 июля. Именно в эти дни по Монголии будут мчаться машины ралли Шелкового пути. Пятый и шестой дни ралли очень сложны для мотогонов — эти два дня ремонтировать и обслуживать мотоцикл нужно самостоятельно. За помощью к механикам обращаться запрещено.
Лидер среди мотогонов — пилот команды Monster Energy Honda Team Кевин Бенавидес — уже в самом начале этапа оказался без переднего тормоза. Кое-как доехал. Он прибыл лишь 12-м, проиграв лидеру Сэму Сандерленду на КТМ 18.5 мин. Сейчас в команде решают, как быть.
Вполне возможно, придется раскулачить другой мотоцикл команды — тот, которым управляет Хосе Корнехо. Этот байк станет донором и с него снимут необходимые детали. Дело в том, что Кевин Бенавидес может рассчитывать на победу в гонке, на него работает вся команда. Положение Хосе в турнирной таблице хуже, на победу он уже не претендует. Если так произойдет, то Хосе официально обратится за деталями, получит пенализацию, и ему начислят штрафные часы.
Уже в середине гонки взлетел вертолет с медиками — в аварию попала Анастасия Нифонтова. Ее привезли в полевой госпиталь, но травма, к счастью, оказалась не столь серьезной — перелом ключицы. Но дальше с одной рукой не поедешь, поэтому Нифонтова выбывает из «Шелкового пути».
– Сегодня был хороший день, я неплохо ехала — можно сказать, что я работала мотоциклом технической поддержки. На 50-м километре я минут 20 помогала Габриелле Новотной прикрутить спицы колеса, оно у нее разболталось, — рассказала порталу «АвтоВзгляд» Анастасия Нифонтова.
-- Поехала дальше, и чуть не доезжая зоны дозаправки стоял Саша Максимов без топлива. Раз я сегодня всем помогаю, то остановилась, сняла баки и перелила ему немного топлива. Подумала «какая же я молодец», и поехала дальше. Оставалась вторая часть спецучастка, я была в хорошем состоянии с небольшой усталостью, но была готова ехать. Увы, прозевала в дорожной книге пометку «Яма 3». На середине дороги оказалась приличная промоина со стеночкой и я на всем ходу, успев только чуть-чуть приподнять мотоцикл, ударилась в эту стенку низом мотоцикла и меня оттуда катапультировало, — подытожила свой финальный день марафона российская гонщица.
В общем, мотогонам приходится очень тяжко.
В абсолютном зачете опять лидирует Нассер Аль-Аттия на Toyota Hilux. Он выиграл все этапы. Между остальными сейчас борьба уже идет не за первое, а за второе и третье места. Его сокомандник Эрик ван Лун прибыл вторым, продемонстрировав, что даже без Язид Аль-Раджи Toyota чертовски сильна.
Денис Кротов на MINI, удививший всех на прошлом этапе, пришел восьмым.
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов:
- Мы стартовали уже после грузовиков и в середине пути неожиданно попали в яму. Препятствие внушительное, такое всегда обозначают в дорожной книге. Думаю, что грузовики проложили дорогу рядом с основным маршрутом и мы просто пошли по их следам. «Газель Некст» — машина живучая. Удар был страшный, мы лишились переднего привода и всю вторую часть гонки ехали только на заднем. Сейчас механики приводят машину в порядок.
Жесткая борьба идет среди грузовиков. Обычно лидерство захватывает команда КАМАЗ, но в этот раз что-то пошло не так. Сегодня первым пришел МАЗ Сергея Вязовича — это уже его третья победа. Удивительно, но второе и третье места заняли экипажи команды «МАЗ-Спорт Авто».
Четвертым пришел Сергей Куприянов из команды «КАМАЗ Мастер», который выступает на газомоторной машине.
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев после финиша был недоволен:
— Тяжело сегодня ехали — очень сложные обгоны. Причем вся проблема в неспортивном поведении некоторых коллег. Мы едем на предсерийном ГАЗ «Садко», которому вполне по силам обгонять многих участников гонки. Оговорюсь — речь не идет о прототипах, специально созданных для таких соревнований. По правилам гонки все машины оборудованы прибором сентинель. Он предупреждает об опасном сближении и дает возможность нагоняющему сообщить о приближении. Причем тот, кого нагнали, обязан дать дорогу. Сегодня мы километров 40 обгоняли одну машину и километров 30 другую. Мчались в клубах пыли, а эти…. дорогу не уступали!
В общем, потеряли кучу времени. Ралли приближается к середине пути, а уже многие выбыли. Завтра предстоит путь по маршруту Улан-Батор — Мандалгоби. Он не особо продолжительный — 365 километров, из которых 337 боевых. Завтра узнаем, насколько сложными будут эти километры…