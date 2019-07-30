Volkswagen Amarok подорожал в России

Volkswagen Amarok подорожал от 37 900 до 64 300 рублей. Если расчет вести в процентах, то на 1,6% — 1,8% от прежнего прайса. Так, внедорожник в базе с двухлитровым дизелем мощностью 140 л. с. и шестискоростной «механикой», чью стоимость в прошлый раз не тронули, отныне оценивается в ₽ 2 466 600. Автомобиль в той же комплектации, но с восьмиступенчатой АКП и более производительным мотором обойдется уже в 2 594 600 «целковых».

Покупка Amarok с топовым 224-сильным движком, работающим в паре с «автоматом», теперь выльется в 3 364 000 рублей, а за модель в «максималке» придется вложить 3 853 100.

Между тем, немецкий пикап нельзя назвать популярным у россиян: по данным портала «Цена Авто», модель за первое полугодие разошлась тиражом в 305 экземпляров. К примеру, УАЗ «Пикап» только в июне реализовали в количестве 314 автомобилей. К слову сказать, последний и стал лидером рейтинга продаж в этом сегменте.